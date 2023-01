Mobilians veut stimuler le jeu collectif en 2023

A l’occasion des vœux de la direction de Mobilians, son président Francis Bartholomé a évoqué les difficultés actuelles de la société française et du secteur automobile, en appelant tous ses acteurs à ne pas se résigner et à trouver collectivement des solutions.

Au sein du magnifique musée des Arts et Métiers, à Paris, Mobilians a organisé sa soirée annuelle de vœux le 25 janvier 2023 et à cette occasion, Francis Bartholomé, son président, a prononcé un discours relevant plus de l’humaniste et de la sociologie que du travail quotidien -et souvent de longue haleine- d’un organisme patronal. Puisque les réseaux sociaux regorgent de post dits « inspirants », reprenons l’adjectif, même si le Larousse le classe dans la catégorie « familier ».

Placer 2023 sous le signe des solutions

A ses yeux, l’année 2023 s’annonce à nouveau très compliquée : « La ligne d’horizon semble bien basse en cette rentrée, entre fatigues, désillusions, incertitudes, ou renoncements. Le moral collectif paraît miné par cette sorte d’inaptitude, trop française à nous remettre en question et à aller de l’avant ». Tout en exhortant l’auditoire à ne pas baisser les bras et à se retrousser les manches, « en saisissant toutes les chances qui se créeront pour avancer, innover, transformer. 2023 doit être placée sous le signe des solutions ».

Le fonds Movom à l'agenda 2023

Francis Bartholomé a ensuite souligné que Mobilians, ex CNPA renommé il y a tout juste un an, avait réalisé une année 2022 remarquable, « hissant ce mouvement d’entrepreneurs au plus haut de trente dernières années ». Il a appelé à poursuivre dans cette voie avec abnégation et enthousiasme en continuant à privilégier l’ouverture et l’union : « Cette intelligence collective, nous entendons bien l’aiguiser encore plus, en installant un Comité des parties prenantes, ainsi qu’un fonds de dotation, baptisé « Movom », au sein de notre gouvernance ». Ce fonds, qui avait déjà été évoqué, vise la création d'une fondation au service d'une stratégie RSE.

A hauteur d'homme et à proximité des Français

Le prolongement du discours réservait quelques coups de griffes, souvent furtifs et jésuites, mais dont les destinataires étaient faciles à identifier. La France a été déclassée de plusieurs rangs dans la hiérarchie mondiale de la production automobile et les services de l’automobile sont devenus les premiers employeurs du secteur, notamment en régions. Ou encore, « le choix de favoriser et d’accélérer, avec le passage au tout électrique, le déplacement des centres de gravité mondiaux en Asie ». Sans oublier les ZFE assimilées à des assignations à résidence ne pouvant mener qu’à du séparatisme social.

Fidèle à son message initial, Francis Bartholomé a aussi mis en avant plusieurs solutions. Sous l’angle environnemental, il a plaidé pour un pilotage ambitieux et réaliste du parc roulant dans son ensemble. Soulignant travailler de concert sur ce point avec l’association Eco Entretien. Le cabinet de Christophe Béchu a été réceptif à cette piste ce qui incite Mobilians à affirmer que « cette année doit être celle des solutions à hauteur d’homme, à proximité des Français et de leurs possibilités ».

80 000 jeunes formés en 2022

Francis Bartholomé a aussi mis en exergue une French Tech des grands projets autour des mobilités contemporaines en rappelant les avancées réalisées à Station F. En louant les technologies et une science des faits venant s’opposer à une approche dogmatique, souvent stigmatisée à Bruxelles, mais aussi en France. Le potentiel de l’économie circulaire doit aussi être exploité à sa juste valeur. Le président a aussi insisté sur la valorisation des ressources techniques et des talents, rappelant notamment le travail remarquable réalisé sur la formation initiale (CFA, Garac, INCM, etc.), avec 80 000 jeunes formés en 2022, le rôle essentiel du GNFA et de l’Opco Mobilité. Il a encore mis en garde face à la tentation d’avoir une vue courte, sans regarder la concurrence mondiale, américaine ou asiatique, Chine en tête.

Avant de conclure sur ce qui fait la différence : « c’est la passion, l’engagement, le travail, l’énergie et plus encore, le travail d’équipe et les valeurs qui les portent ».