Mobilians (ex CNPA) : Xavier Horent a reçu la Légion d'honneur

Le 8 avril 2022, dans le cadre des salons de l'Automobile Club de France, un grand nombre d'invités : parlementaires, élus, professionnels de l'automobile ou encore amis et famille étaient présents pour assister à la remise des insignes de Chevalier de la Légion d'honneur à Xavier Horent délégué général de Mobilians (ex CNPA).

Une récompense largement méritée tant Xavier ouvre chaque jour à la défense des intérêts des professionnels de l'automobile de la filière aval dans le cadre de Mobilians et avec l'ensemble de ses équipes. Lors de cette cérémonie, Francis Bartholomé président de Mobilians, a tenu un vibrant discours hommage pour toute son action à l'adresse de Xavier Horent avant de lui remettre cette distinction.

Une distinction largement méritée pour un combat de tous les instants pour la filière automobile aval

Dans son discours que vous pouvez retrouver ici, Xavier Horent a rappelé en préambule : "Je salue mon président, qui me fait le grand honneur de me remettre ces insignes. Tu as eu, mon cher Francis, des mots particulièrement agréables, je t’en remercie au nom de toute ma famille. Tu témoignes de la qualité de la relation que nous avons tissée, grâce à une confiance réciproque construite lors de périodes mouvementées, de celles qui passent comme l’éclair". Et d'ajouter : Cette décoration, dont je m’efforcerai d’être digne, est une reconnaissance collective. Mobilians est une maison rare avec une énergie sans fin. C’est une mission d’intérêt général. Nous sommes au service d’entreprises. L'année 2020 a été une monumentale claque d’humilité nous avons redécouvert le sens de l’essentiel".