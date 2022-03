Mobilité automobile : le Moove Lab se renforce à Station F à l'occasion de son 9e appel à projets

L'incubateur des nouvelles mobilités Moove Lab basé à Station F et opéré par Mobilians (ex-CNPA) et Via ID annonce son neuvième appel à projets tout en prévoyant son agrandissement pour accueillir, à terme, 15 start-up de la mobilité.

Né en 2017 d'un partenariat entre Mobilians (ex-CNPA) et Via ID, le Moove Lab est devenu le programme d’accélération des start-up de la mobilité et des services de l’automobile de référence en France.

60 start-up depuis 2017

Après avoir accompagné près de 60 start-up en huit promotions, le Moove Lab lance jusqu’au 15 avril prochain l’appel à projets pour son neuvième batch parrainé par BMW Group France. Fort de ce succès, le Moove Lab annonce qu’il double la taille de l’espace qu’il occupe à Station F, ce qui permettra un passage progressif à 15 start-up accompagnées par promotion.

Par ailleurs, dans le cadre du développement de ses activités internationales, le Moove Lab est également fier d’annoncer son partenariat avec Business France et son programme Impact Germany. Le but : accompagner deux start-up de la mobilité dans leur expansion vers l’Allemagne. Les candidatures pour rejoindre l’édition 2022 d’Impact Germany sont ouvertes jusqu’au 15 avril.

BMW France parrain de l'édition

Issu d’un partenariat entre Mobilians, représentant l’écosystème des services de la mobilité, et l’accélérateur et fonds d’investissement reconnu des start-up des nouvelles mobilités et de l’autotech, Via ID, le Moove Lab offre aux start-up toutes les chances de succès pour devenir des acteurs clé de la mobilité durable, connectée, partagée et inclusive. En tant qu’organisation professionnelle, Mobilians a une mission majeure d’anticipation des évolutions de la mobilité et d’accélération des innovations.

Témoignage de la qualité des solutions accompagnées par le Moove Lab, le groupe BMW France a rejoint en mars 2021 le programme en tant que parrain. Le Moove Lab s’appuie également sur ses partenaires qui l’accompagnent pour certains depuis la première promotion : Bridgestone, Cofidis, Roole (ex- Club Identicar), Opteven, Bee2Link, BCA Expertise, Cetri, l’Opco Mobilités, l’Anfa et le pôle de compétitivité NextMove.

La campagne de recrutement de la prochaine promotion du Moove Lab vient donc d’être lancée, avec une plateforme dédiée aux dépôts des candidatures (jusqu’au 15 avril 2022) en cliquant ici.