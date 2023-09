Mobilité : Betterway épaule Arval dans le lancement de l’Arval Mobility Pass

Depuis 2020, la LOM garantit aux entreprises tricolores la possibilité de mettre à disposition de leurs collaborateurs un Forfait de Mobilité Durable. Une façon pour l’employeur d’accompagner ses employés dans le financement de solutions de déplacement professionnelles vertueuses et donc de soutenir sa politique RSE. Une pratique au cœur des activités de Betterway et que le loueur Arval a souhaité décliner en imaginant, avec le concours de l’expert, l’Arval Mobility Pass.

Arval avance une offre de mobilité de plus en plus complète

Pensé comme un outil simple et centralisant l’ensemble des subventions et avantages octroyés aux salariés pour leurs trajets domicile-travail, ce dernier se matérialise sous la forme d’une carte, physique ou virtuelle. De ce fait, il fonctionne « comme un moyen de paiement bancaire classique lié à un compte avec numéro BIC et IBAN », précise Arval. L’Arval Mobility Pass concerne ainsi un large choix de modes de mobilité durable éligibles au FMD tels que les transports en commun, le covoiturage, l’autopartage de véhicules à faibles émissions ou encore la location de vélo et de trottinettes.

Avec l’intégration de l’Arval Mobility Pass à son catalogue de solutions, Arval se pose désormais en acteur quasi-exhaustif de la mobilité des salariés, capable de répondre à une grande variété de besoins des collaborateurs, éligibles à un véhicule de fonction ou non, adepte du vélotaf ou pas. Il faut dire que, selon une étude de l’Arval Mobility Observatory, 65% des salariés attendent de leur entreprise qu’elle s’implique dans la durabilité de leurs déplacements. Or, en optant pour l’Arval Mobility Pass, une société participe ainsi au financement des trajets domicile-travail tout en impactant de manière bénéfique le pouvoir d’achat de ses salariés.