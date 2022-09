Mobilité : Bolt simplifie la réservation de VTC

Avec 3 millions d’utilisateurs en France et plus de 100 millions dans plus 45 pays d’Europe et d’Afrique, Bolt offre de nombreux services dont la location de voitures et trottinettes électriques partagées ou encore la livraison de produits d'épicerie (hors France). Désormais, l’entreprise avance également un moyen de réserver un VTC par téléphone, sans devoir télécharger l’application Bolt (disponible sur iOS et Android).

Mobilité inclusive

Accessible dès maintenant dans les 28 villes dans lesquelles Bolt propose son offre de VTC, ce service de commande ne nécessite en effet que de passer un coup de fil au 3060 (service et appel gratuits). Concrètement, en appelant ce numéro, l’utilisateur sera mis en relation avec l’agent d'assistance de Bolt, qui commandera une course et l’informera directement de l'heure d'arrivée estimée du conducteur. Il sera aussi informé des modalités principales comme le prix estimé du trajet, le numéro de plaque d'immatriculation de la voiture et la localisation du chauffeur en temps réel, à l’avance, par SMS. Le paiement de la course, lui, se fera en espèce directement auprès du chauffeur à bord du véhicule.

De même, il sera possible pour les utilisateurs, via le 3060, de réserver une course jusqu’à plusieurs mois à l'avance et cela sans coûts supplémentaires. Une manière concrète pour Bolt de lutter contre l’exclusion digitale de ceux qui ne sont pas familiers des smartphone. Néanmoins, l’envoi de données par SMS oublie que tout le monde ne possède pas de téléphone portable. Pour poursuivre sa stratégie d’inclusivité de la mobilité, Bolt travaille parallèlement sur le lancement prochain d’une nouvelle catégorie dédiée à la prise en charge des personnes à mobilité réduite par le biais de véhicules spécialement adaptés.