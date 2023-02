Mobilité des flottes : Dance lève 12 millions d’euros

Fondée par les cofondateurs de SoundCloud, Éric Quidenus-Wahlforss et Alexander Ljung, ainsi que par le cofondateur de l’éditeur de logiciel Jimdo, Christian Springub, la société Dance avance des offres d’abonnement mensuel, avec ou sans engagement, de vélo et de scooters électriques. Ses services, disponibles à Paris, Berlin, Hambourg, Munich et Vienne, ont donc de quoi intéresser les flottes en quête de solutions de transition énergétique.

Du soutien financier et des échanges de bons procédés

Parce que le secteur de la micro-mobilité connaît une croissance exponentielle auprès de la clientèle professionnelle, Dance a donc bouclé un tour de table de 12 millions d'euros de capitaux propres et de capitaux d'emprunt supplémentaires. Une levée de fonds menée par ses investisseurs historiques tels HV Capital, Eurazeo et BlueYard, mais aussi de nouveaux investisseurs parmi lesquels l’éditeur Voodoo, Winthrop Square Capital, David Eriksson (cofondateur de Teenage Engineering), Katharina Kurz (fondatrice de BRLO), Ryan Johnson (fondateur et PDG de Culdesac) ou encore Joe Zadeh (ex VP Product chez Airbnb).

Grâce à cette belle enveloppe, Dance entend poursuivre ses investissements de développement. Après avoir signé de nouveaux partenariats avec des acteurs comme Google ou encore le spécialiste des titres restaurants d’entreprises Swile, Dance a ainsi annoncé, début 2023, un partenariat avec la startup IoT Venture, pionnière dans le secteur des vélos connectés. Avec leur technologie intelligente permettant de localiser et récupérer les vélos en vue de les protéger contre les vols, Dance entend de ce fait étoffer son service de fonctionnalités augmentées.