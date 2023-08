Mobilité électrique : ces innovations qui sont le nouveau visage de la recharge

En juin 2023, 37 348 véhicules électriques et 17 976 hybrides rechargeables ont été vendus dans le pays, soit 55 324 au total. Le maillage de bornes de recharge dans l’Hexagone, lui, comptait 101 681 points de recharge ouverts au public au 30 juin 2023, soit une évolution positive de +57,4% en un an selon le baromètre mensuel de l’Avere-France. Une tendance à la croissance, aussi bien des immatriculations de VE que d’installation de points de charge, qui se constate dans l’ensemble de l’Europe, à des échelles diverses.

Or, pour accompagner cette accélération globale de l’électrification des parcs automobiles roulants, privés comme professionnels, agir sur le secteur de la recharge apparaît plus que nécessaire, voire même primordial. Alors que Remco Samuels, président du groupement ChargeUp, milite pour une harmonisation de la recharge sur le Vieux continent, nombreux sont les expert du secteur à tenter améliorer l'expérience de recharge des conducteurs de véhicules électriques en nouant des partenariats ou en imaginant de nouvelles technologies.

Driveco et Hubject font front commun

Le spécialiste français des services de recharge, Driveco, s’est ainsi allié à l’un des leaders mondiaux des services de roaming et de Plug&Charge, Hubject, « pour concevoir une expérience de recharge simple, accessible et fiable afin de démocratiser la recharge électrique en Europe » selon les termes de Sofiane Belkhodja, CTO de Driveco. Un projet sur lequel le tandem travaille depuis dix ans et qui, concrètement, entend faciliter la recherche de bornes de recharge transfrontalières. Dès lors, en plus de rendre les stations Driveco compatibles avec des centaines d'opérateurs de mobilité, Hubject assurera la fonction « Plug & Charge », système permettant de recharger son VE sans avoir à présenter de badge RFID ou de carte de paiement.

Avec Miio, des eKeys pour se recharger

La start-up portugaise miio, de son côté, vient d’annoncer le lancement de clés électroniques censées optimiser la recharge des véhicules électriques. Compactes et dotées d’une puce de taille réduite, ces sortes de badges fonctionnent à la manière de cartes RFID tout en étant « 50% moins chères que les cartes de recharge physiques », assure miio. Pour initier une recharge, les utilisateurs n’auront donc qu’à approcher de la borne leur eKey, celle-ci étant reliée à l’application miio pour recueillir automatiquement les détails relatifs à la session de charge, consultables en temps réel.

ChargePoint fait appel à l’IA pour la fiabilité et l’accessibilité des bornes

Comptant parmi l'un des principaux fournisseurs de solutions de recharge, ChargePoint a conclu un important investissement dans le déploiement d'une technologie issue du monde des réseaux et de la sécurité de l'information. Objectif : l’appliquer aux stations de recharge pour garantir une analyse prédictive, une surveillance proactive 24h/24 et 7j/7 et l’exploitation d'apprentissage automatique via l’intelligence artificielle. En somme, le centre d'opérations du réseau de ChargePoint (ou NOC) sera capable de détecter plus rapidement les temps d'arrêt des stations, pour améliorer le temps de disponibilité des chargeurs et apporter une réponse plus rapide en cas d’incidents, surtout pour les réseaux d’envergure. Celui de ChargePoint est en effet conséquent puisqu’il a dépassé les 243 000 ports de charge actifs, en plus de ses partenaires d'itinérance. Avec une connexion à son réseau toutes les deux secondes environ, ChargePoint a fourni également plus de 172 millions de charges à ce jour.