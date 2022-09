Mobilité électrique : ChargePoint boucle un nouvel exercice solide

Pour le deuxième trimestre de l’exercice 2022, le chiffre d’affaires de ChargePoint a atteint 108 millions de dollars, dépassant ainsi la limite supérieure des prévisions trimestrielles de l’entreprise américaine spécialisée dans la gestion du réseau et des bornes pour les véhicules électriques.

Figurant comme l’un des principaux réseaux de bornes de recharge en Amérique du Nord et en Europe, ChargePoint connaît une belle croissance depuis le début de l’année 2022. Pour preuve : au premier trimestre, son chiffre d’affaires a augmenté de 102 % par rapport à la même période de 2021. Sur le deuxième trimestre de 2022, les revenus de la société n’ont certes pas affiché l’envolée fulgurante de ce début d’année mais ont quand même enregistré une hausse de 93 % en un an. Le chiffre d’affaires, lui, a atteint 108 millions de dollars – contre 56,1 millions de dollars pour le deuxième trimestre 2021 – tandis que la marge brute GAAP (pour Generally Accepted Accounting Principles) et non-GAAP s'est améliorée de 2 points de pourcentage par rapport au trimestre précédent.

Pour autant, la marge brute GAAP du deuxième trimestre 2022 s’établit à 17 %, contre 19 % au même trimestre de l'an passé, « principalement en raison des perturbations de la chaîne d'approvisionnement, qui ont affecté à la fois les coûts et la disponibilité de nouveaux produits », affirme ChargePoint. Malgré ce léger accroc, l’entreprise prévoit toujours un chiffre d'affaires de 125 à 135 millions de dollars pour le troisième trimestre fiscal de l'exercice 2022 (se terminant le 31 octobre). De même, la société confirme ses prévisions de 450 à 500 millions de dollars pour l'ensemble de l'exercice annuel (conclu le 31 janvier 2023), soit une hausse escomptée de 96 % par rapport à 2021.