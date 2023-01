Mobilité électrique et autonome : ZF fait évoluer sa technologie au CES 2023

L’équipementier allemand profite de sa présence au CES 2023, grand-messe de la Tech qui se tient à Las Vegas du 5 au 8 janvier 2023, pour annoncer plusieurs développements afin d'améliorer la mobilité électrique, le transport automatisé et les véhicules connectés. Notamment une navette de niveau 4 et une ceinture chauffante…

À l’occasion du CES (Consumer Electronics Show) 2023, ZF Group dévoile une poignée de progrès technologiques et d’innovations répondant à la promesse « Next Generation Mobility NOW » formulée par l’entreprise. Réputée pour ses navettes autonomes, cette dernière avance ainsi une première mondiale : une navette de nouvelle génération, capable d'une conduite autonome de niveau 4 (sur 6) selon la norme internationale SAE.

Un nouveau cap passé dans la conduite autonome

Lorsque le cadre législatif le permettra, ce véhicule avant-gardiste sera donc à même de rouler dans un trafic mixte ou des zones densément peuplées sans nécessiter l’aménagement de voies dédiées ou l’embarquement de personnel à bord pour assurer la sécurité. Une performance garantie par un ensemble de logiciels intégrés à un système de supercalculateur, ZF ProAI, élaboré en partenariat avec la société anglaise Oxbotica. « ZF ProAI multi-domaines répond aux attentes du groupe selon lesquelles 30 à 40 % des nouvelles plateformes de véhicules seront basées sur des domaines dès 2025 », souligne d’ailleurs ZF.

Prêts pour le marché, avec plus de 13 millions d'unités déjà commandées et une croissance supplémentaire attendue, ces supercalculateurs prévoient une production en série pour 2024 et s’inscrivent comme des éléments de base essentiels aux futurs concepts de véhicules. Dotée d’un intérieur modulaire s’adaptant aux différents besoins des clients qu’elle saura séduire, la navette autonome de niveau 4 rejoint, quant à elle, les modèles actuels de l'écosystème ZF ATS (Autonomous Transport Systems).

Une ceinture de sécurité chauffante pour des économies d’énergie

Autre nouveauté inédite introduite par ZF au CES 2023 : une ceinture de sécurité chauffante.

Ce concept astucieux repose sur un dispositif de chauffage par contact qui réchauffe le corps des passagers grâce à de petits fils conducteurs tissés dans la sangle et pouvant atteindre une température de surface maximale de 40 °C en utilisant seulement 70 watts d’énergie. Ce chauffage ciblé, dont « l'installation ne nécessite aucun réglage des rétracteurs et des prétensionneurs de ceinture », précise ZF, permet ainsi de réduire le chauffage dans l'habitacle et d’augmenter jusqu’à 15 % l'autonomie d’un véhicule électrique par temps froid.

Un partenariat noué avec Beep pour se déployer en Amérique

Afin de soutenir son expansion et sa croissance outre-Atlantique, le groupe ZF a enfin signé un accord avec le fournisseur américain de services de mobilité Beep. Visant à implanter des projets d’ATS de niveau 4 sur le sol américain, la collaboration entre les deux entités prévoit ainsi « d'élargir les cas d'usage et de répondre à la demande croissante des clients, tout en respectant notre volonté d'étendre l'équité en matière de mobilité et de réduire les émissions de carbone, grâce à un transport autonome partagé sûr et efficace aux États-Unis », a justifié le P-DG de Beep, Joe Moye.