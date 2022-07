Mobilité électrique : Renault Trucks leader en France au premier semestre 2022

Avec 146 E-Tech D et D Wide et 186 E-Tech Master commandés, ainsi que 367 E-Tech D et D Wide faisant l’objet d’un appel à projet, Renault Trucks et ses clients poursuivent leur route vers la neutralité carbone. Objectif pour la marque : réaliser la moitié de ses volumes de ventes en électrique en 2030.

Sur le premier semestre, Renault Trucks enregistre plus de 350 véhicules électriques livrés ou commandés et plus de 350 véhicules électriques supplémentaires faisant l’objet d’un appel à projet en cours.

L’offre 100 % électrique du constructeur repose sur des produits mais aussi sur un accompagnement des transporteurs dans leur transition vers la neutralité carbone. Le constructeur a déployé d’importants moyens pour former ses équipes. Ainsi, 100 % des réparateurs agréés présents sur le territoire, soit 173 établissements, ont été labélisés Renault Trucks E-Tech. Ce sont 2 400 formations commerciales et techniques à la mobilité électrique qui ont été dispensées depuis le début de l’année avec 68 sessions de formation commerciale et 111 sessions de formation technique à la mobilité électrique.

Avec plus de 200 véhicules utilitaires et industriels électriques en courte, moyenne et longue durée, Clovis Location est à la tête du premier parc de camions 100 % électriques Renault Trucks de France. « Qu’il s’agisse d’une location de longue, moyenne ou courte durée, la demande est soutenue en matière de camions électriques », explique David Moulin, directeur général de Clovis Location. Et de poursuivre : « nombre de nos clients choisissent de se tourner vers la location courte ou moyenne durée de camions électriques pour tester la technologie à leur rythme avant de convertir leur flotte. » Le spécialiste de la location poursuit la transition de son parc et attend la livraison de 172 véhicules électriques Renault Trucks supplémentaires.