Mobilité électrique : Schiever équipe ses magasins de 400 bornes de recharge

L’entreprise française de la grande distribution originaire de l'Yonne s’est alliée à la SMEG (Société monégasque de l'électricité et du gaz) pour installer 400 points de charge rapide et ultra rapide dans 140 de ses enseignes.

Alors que l’objectif des 100 000 bornes ouvertes au public a pris du retard et n’est pas encore atteint, l’itinérance électrique des conducteurs de VE doit compter sur les initiatives des acteurs privés pour se voir garantie. Afin de « proposer un service de recharge simple et rapide encore trop rare dans nos zones rurales », le groupe de la grande distribution Schiever a donc pris la décision d’accueillir 400 points de recharge rapide et ultra-rapide sur 140 de ses 160 sites exploités.

Majoritairement présents dans le Nord-Est de la France, ces magasins sous enseigne Auchan, Maximarché, Weldom, Bricoman, Schiever Déco, Hôli, Kiabi et l'Atelier seront équipés « dès cette année », assure l’entité Schiever dans un message publié sur Facebook. D’une puissance délivrée de 50 à plus de 150 kW, ces points de charge permettront « de retrouver jusqu’à 200 km d’autonomie en 10 minutes de chargement en moyenne (selon la technologie des véhicules rechargés). Soit une charge complète estimée entre 20 et 30 minutes », précise encore le groupe sur les réseaux sociaux.

Sortir la recharge ultra-rapide des aires d’autoroute

Si Schiever a souhaité mener ce projet d’envergure, c’est à la fois pour une question d’attractivité mais aussi de praticité pour les habitants des territoires excentrés. Pour cause : « à l’heure actuelle, seulement 8 % des bornes installées sur le territoire français proposent une puissance supérieure à 50 kW et se trouvent le plus souvent sur l’autoroute », fait valoir le groupe dans son post.

Ces bornes ultra-rapides s’inscrivent, quant à elles, sous l'offre EVzen de la SMEG – qui assure la distribution de l'électricité et du gaz sur l'ensemble du territoire de la Principauté de Monaco depuis plus d’un siècle. Référencées sur les principales plateformes et applications de géolocalisation de bornes, celles-ci s’ajouteront donc au réseau éponyme qui revendique déjà 1 550 points de charge rapide EVzen, implantés en France et à Monaco.