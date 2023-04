Mobilité et ZFE : les Français veulent plus de soutien financier et de flexibilité

Les études se succèdent et les résultats se ressemblent : pour leurs trajets domicile-travail, les Français privilégient encore majoritairement la voiture. D'après les résultats du récent sondage Harris Interactive - Edenred - Terranova, 65 % des salariés prennent tous les jours les volant pour se rendre sur leur lieu de travail quand 27 % utilisent les transports en commun et 22 % la marche à pied. Un constat qui ne change pas alors même qu'une évolution semble d’autant plus importante que les entreprises doivent anticiper les changements structurels auxquels seront confrontés leurs salariés, comme la mise en place des ZFE, auxquels une mobilité plus durable et flexible semble apporter une réponse.

Un impact grandissant sur le pouvoir d'achat

En outre, le coût des trajets domicile-travail est également un sujet de préoccupation. Selon l'indice des prix à la consommation de l'Insee, celui-ci a d’ailleurs augmenté de 25 % l'an dernier. Les salariés interrogés estiment de leur côté dépenser en moyenne un peu moins de 150 euros par mois en moyenne pour leurs déplacements, ce montant connaît de fortes disparités puisqu'il dépend bien évidemment du temps de trajet et de la situation géographique. Face à cela, ils sont 40 % à bénéficier d'une aide financière de leur employeur pour leurs trajets domicile-travail, plus courante dans les grandes entreprises et dans les grandes villes qu'en milieu rural et dans les TPE/PME, et 70 % à estimer que celle-ci ne couvre pas leurs besoins. En effet, elles prennent principalement la forme d’une participation à l'abonnement aux transports en commun et d’une indemnité forfaitaire de déplacement.

En route vers une mobilité plus durable...

Face à cette situation, les actifs attendent de leur entreprise qu'elle contribue davantage à leurs dépenses de mobilité : près de 90 % des sondés estiment que les employeurs devraient participer financièrement à l’ensemble des frais liés aux trajets domicile-travail de leurs salariés, au-delà de la participation au financement des transports en commun qui est une obligation légale. Les salariés veulent par la même occasion faire bouger les lignes pour des mobilités plus durables : 70 % estiment que c’est le rôle des dirigeants de les inciter à utiliser des moyens de déplacement « plus verts » et 80 % de ceux qui utilisent leur voiture actuellement se disent intéressés par une aide financière facilitant l’accès à des modes de transport plus durables. « Une preuve de plus que les entreprises peuvent contribuer à faire bouger les lignes », selon les auteurs du sondage.

... et plus flexible

Enfin, l’étude démontre que les Français souhaitent une aide à la mobilité unique et étendue à tous les types de transport pour davantage de flexibilité. « La mise en place d’un budget mobilité unique permettrait de simplifier l’utilisation des aides pour les salariés en décloisonnant les dispositifs déjà existants tels que le forfait mobilités durables – créé en 2017 et accessible à toutes les entreprises mais connu par moins d’un salarié sur deux selon l’étude –, la prise en charge des abonnements aux transports en commun obligatoire ou encore la prime carburant », explique les auteurs. Une solution qui accompagnerait la demande de flexibilité des salariés (ex : transports en commun l’hiver et vélo en été) mais qui reste difficile à mettre en œuvre en l’état actuel de la législation.