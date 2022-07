Mobilité hydrogène : Atawey et le groupe Idec créent ensemble Hydwey

L’entreprise spécialisée dans le développement et la commercialisation de stations d’hydrogène vert Atawey et l’acteur de l’immobilier, le groupe Idec, lancent une société commune. Baptisée Hydwey, celle-ci a pour objectif d’accélérer le développement de solutions de mobilité « propre » pour les parcs d’activités et les projets immobiliers.

Fin 2021, le groupe Idec avait décidé de renforcer son écosystème de start-up innovant dans le domaine de l’énergie en prenant une participation au capital d’Atawey. Aujourd’hui, les deux entités amplifient leur collaboration en annonçant l’avènement d’Hydwey, une société commune par laquelle le tandem compte apporter une vision globale de l’immobilier comprenant une dimension énergétique et un volet de mobilité décarbonée.

Alors que le déploiement des zones à faibles émissions (ZFE) booste le déploiement d'énergies alternatives, et notamment l’hydrogène, au sein des agglomérations de France et d’Europe, la nouvelle structure Hydwey avance en effet des solutions permettant de couvrir l’ensemble des besoins des industriels et des acteurs de la logistique dans l'approvisionnement de ce carburant propre. Une volonté qui se concrétise par l’installation de stations de recharge d’hydrogène vert conçues par Atawey sur les différents projets immobiliers réalisés par le groupe Idec et ses filiales. En particulier l’aménageur et promoteur Faubourg Promotion, qui prévoit une mise en service de ses stations hydrogène en 2023.

La promesse d’une croissance exponentielle

« En plus du volet immobilier, avec la proposition de fonciers idéalement situés [...] et l’intégration de solutions d’énergies renouvelables, nous allons désormais plus loin en intégrant les stations d’hydrogène vert que nous pouvons proposer à l’échelle d’un parc logistique, industriel ou d’un bâtiment », se réjouit ainsi Patrice Lafargue, président du groupe Idec. Certains projets comptent d'ailleurs, en plus de la distribution, la production locale d’hydrogène vert. Jean-Michel Amaré, président d’Atawey, salue de son côté un « partenariat [qui] renforce nos positions en France et donne corps à nos ambitions de déploiement européen. » Avec 25 stations hydrogène installées, Atawey possède déjà 40 % de part de marché en France.