Mobilité Hydrogène : Atawey finalise une importante levée de fonds

L’entreprise spécialisée dans le développement et la commercialisation de stations d’hydrogène vert vient de conclure une levée de fonds s’élevant à 25 millions d’euros. Celle-ci servira à supporter les ambitions internationales du groupe et le financement d’une nouvelle usine.

Alors que l’hydrogène doit changer d’échelle pour passer à sa phase industrielle, comme l’a exprimé le ministre Roland Lescure au salon Hyvolution, cette énergie innovante n’est pas la seule à envisager, en 2023, une évolution d’ampleur. L’entreprise savoyarde Atawey, qui a fêté ses 10 ans en 2022, entend également se déployer en Europe avec l’ouverture imminente d’un bureau en Espagne à Madrid. Une implantation hors des frontières hexagonale qui devrait se poursuivre au Benelux, en Italie et en Allemagne dès cette année.

Afin de financer cet objectif de développement commercial, Atawey a donc procédé à une levée de fonds à hauteur de 25 millions d'euros. Une somme dont la moitié proviendrait d'une augmentation de capital effectuée auprès de partenaires parmi lesquels le promoteur Idec – qui s’est déjà associé à Atawey pour créer la société commune Hydwey – ou encore Bpifrance, Banque populaire, Crédit Agricole et BNP Paribas.

Production et formation à venir

Parallèlement à cette envie d’ailleurs, Atawey n’omet pas de poursuivre sa stratégie d’industrialisation en France. Lauréate du dispositif « première usine » dans le cadre du plan France 2030, l'entreprise fondée par Jean-Michel Amaré et Pierre-Jean Bonnefond s’est également vue octroyée, via Bpifrance, un soutien financier de l'État d’environ 12 millions d'euros. Cet investissement accompagnera l’établissement d’une nouvelle unité de production sur le site historique de Technolac.

Prévue pour sortir de terre à l'horizon 2025, celle-ci devrait permettre d’assurer une capacité de production de 60 stations par an. Et parce qu’une usine ne peut pas tourner sans personnel qualifié, Atawey compte faire passer ses effectifs d’une cinquantaine de personnes actuellement à 150 d’ici à la fin 2025. Une équipe qui bénéficiera de formations en interne pour maîtriser les subtilités de cette technologie émergente qu’est l’hydrogène, et ce grâce à la mise en place prochaine d’une Atawey Academy.