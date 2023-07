Mobilité Hydrogène : Hype annonce l'ouverture de 8 nouvelles stations-service hydrogène en Ile-de-France

Faire le plein d'hydrogène en Ile-de-France devient de plus en plus simple. L'entreprise Hype - qui a vu le jour en 2015 à Paris, dans le cadre de la COP21 - spécialisée dans l'approvisionnement, la production, la distribution et les usages de l'hydrogène (notamment en matière de mobilité) promet l'ouverture d'ici mi-2024 de 8 nouvelles stations de production et de distribution d'hydrogène vert, ouvertes à tous, en Ile-de-France.

Ce vaste chantier s'inscrit dans un programme plus large - soutenu par l'Ademe et la Région Ile-de-France - de maillage de la région-capitale en stations d'avitaillement hydrogène avec 26 infrastructures de production /distribution opérationnelles fin 2025.

Où sont situées les stations-service hydrogène de Hype ?

Comme l'indique la carte ci-dessous, les huit nouvelles stations distribuant de l'hydrogène en Ile-de-France sont réparties sur l'ensemble du territoire francilien. En plus des stations-services déjà existantes de la Porte de Saint-Cloud et de la Porte de la Chapelle, il sera bientôt possible dans Paris intra-muros de faire le plein du côté de la Porte de Bercy.

En dehors de la capitale, les nouvelles infrastructures sont localisées dans le Val-d'Oise (95) à proximité de l'hippodrome d'Enghien-Soisy, à Cergy-Pontoise et Beauchamp. Dans le Val-de-Marne (94), à proximité de l'hippodrome de Grosbois et à Villeneuve-le-Roi. Dans les Yvelines (98) à Buc et dans l'Essonne (91) à Massy.

Ces stations seront alimentées par de l'hydrogène vert « produit localement », assure le prestataire, au moyen « des électrolyseurs déployés par Hype sur certains de ces sites et l’électricité renouvelable fournie par Enertrag tandis que le groupe Vinci assurera la construction des infrastructures », est-il encore précisé.

Qui seront les utilisateurs des stations hydrogène Hype ?

L'entreprise affirme que ces nouvelles stations seront ouvertes à tous : particuliers comme professionnels, y compris collectivités locales. Elles seront dimensionnées pour servir aussi bien les véhicules particuliers que les véhicules utilitaires légers ou encore les poids-lourds (autocars, bennes à ordures, ...).

les taxis PMR Crit'air 0 déployés en partenariat avec Stellantis et avec le soutien d'APF France Handicap, dont le volume pourrait atteindre 1 000 véhicules fin 2024, sous réserve de l'obtention de la licence d'exploitation "Taxi parisien PMR" », indique encore l'opérateur. Ce réseau de station doit également permettre « d’accompagner la croissance rapide de la flotte de taxis Hype, et en particulierdéployés en partenariat avecet avec le soutien d', dont le volume pourrait atteindre 1 000 véhicules fin 2024, sous réserve de l'obtention de la licence d'exploitation "Taxi parisien PMR" », indique encore l'opérateur.