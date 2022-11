Mobilité hydrogène : Hyvia cherche à séduire les collectivités locales avec son Master CityBus H2-Tech

Présent au salon des maires et des collectivités locales, le néo-constructeur de véhicules hydrogène Hyvia a mis en avant l'un de ses modèles destinés à décarboner le transport de passagers. Il s'agit du Master City Bus H2-Tech. Un minibus capable d'accueillir jusqu'à 15 personnes à son bord.

La mobilité hydrogène à la rencontre des élus français. Co-entreprise fondée par Renault Group et Plug Power, le néo-constructeur Hyvia présente ses véhicules dans le cadre du salon des maires et des collectivités locales. Partageant un stand avec d'autres marques de Renault Group - dont Mobilize - le spécialiste de l'hydrogène a plus particulièrement mis en avant un modèle dédié au transport de personnes. Il s'agit du Master City Bus H2-Tech.

Ce minibus de 6,25 mètres de long - basé comme son nom l'indique sur un châssis de Renault Master - est capable d'accueillir jusqu'à 15 personnes à bord (hors conducteur). Deux configurations sont proposées aux collectivités locales et opérateurs de mobilité : 9 places assises et 6 places debout ou alors 7 places assises, 4 places debout et 1 place pour usager en fauteuil roulant.

Une autonomie de 300 kilomètres avec un plein d'hydrogène

D'une manière plus technique, ce Master City Bus H2-Tech est doté d'un moteur électrique développant 57 kW soit 77 chevaux (pour 225 Nm de couple). Une mécanique qui tire l'énergie nécessaire à son fonctionnement d'une batterie de 33 kWh alimentée en électricité grâce à une pile à combustible de 30 kW. Des réservoirs de 4,5 kg d'hydrogène permettent à celle-ci de fonctionner. *

Selon le constructeur, le véhicule est capable de parcourir jusqu'à 300 kilomètres avec un plein d'hydrogène. Une opération qui prend moins de cinq minutes... à condition toutefois d'avoir une station d'avitaillement à proximité.

« Hyvia a présenté au Mondial de Paris un fourgon hydrogène qui part sur les routes de France et d’Europe. Et le premier minibus urbain hydrogène d’Europe que nous présentons lors de ce salon des maires et des collectivités locales partira sur la route mi-2023 », se réjouit David Holderbach, le patron d'Hyvia.