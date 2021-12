Mobilité hydrogène : l’Ademe débloque plus de 13 millions d’euros pour HysetCo

Le projet H24FP de HysetCo vient d’être désigné lauréat de l’appel à projets « Écosystèmes Territoriaux Hydrogène » de l’Ademe. L'Agence de la transition écologique allouera ainsi 13,5 millions d’euros de subvention à la société d'actifs créée par Air Liquide pour la construction de six nouvelles stations hydrogène en Île-de-France.

Dans le cadre du Plan de Relance et la perspective des Jeux Olympiques à Paris en 2024, l’organisme participant à la mise en œuvre des politiques publiques dans les domaines de l'environnement, de l'énergie et du développement durable compte bien accélérer le déploiement de la mobilité hydrogène en Île-de-France. Pour cela, l’Ademe a décidé de soutenir HysetCo, opérateur du premier réseau français de stations de production et de distribution d’hydrogène, en lui accordant 13,5 millions d’euros d’aides.

Un écosystème hydrogène en expansion

Grâce à cette enveloppe, HysetCo prévoit de mener à bien son projet H24FP incluant la construction de six nouvelles stations hydrogène en Île-de-France, dont deux disposeront d’un électrolyseur permettant une production d’hydrogène décentralisée bas carbone. D’une capacité de 1 tonne d’hydrogène par jour, ces nouvelles stations viendront compléter le réseau actuel, qui, avec trois stations opérationnelles à Orly, Roissy et Porte de La Chapelle, génère déjà une distribution de plus de 5 tonnes d’hydrogène par mois.

L’inauguration prochaine de la plus grande station de production/distribution d’Europe à Porte de Saint Cloud et le lancement début 2022 des travaux d’une station similaire sur l’aéroport du Bourget viendront appuyer la croissance de la flotte de taxis hydrogène de la société Slota, mais aussi l’adoption de véhicules hydrogène de types bennes à ordures ménagères, engins de nettoiement et véhicules utilitaires. HysetCo espère ainsi, d’ici 2024, opérer un réseau d’une quinzaine de stations hydrogène bas carbone en Île-de-France.