Mobilité hydrogène : la flotte pilote de BMW iX5 Hydrogen prend la route !

Après quatre années de recherches et de tests intensifs, la BMW iX5 Hydrogen entame sa mise en circulation concrète. Ainsi, une flotte composée d’environ 100 véhicules de ce modèle de la marque premium allemande roulant à l’hydrogène entre en service dès cette année pour une utilisation au niveau international. Au travers de démonstrations et d'essais à destination de différents groupes cibles, ce panel de BMW iX5 Hydrogen ambitionne d’offrir une expérience de conduite en situation réelle afin d’apporter un maximum de données sur le comportement routier de cette mouture à pile à combustible.

Connaissances précieuses en conditions réelles

Conçue sur la base d’une BMW X5, la BMW iX5 Hydrogen a été dévoilée pour la première fois sous forme de concept lors du salon IAA Mobility en 2019. Si BMW Group, innovant sur de nombreux domaines de l’industrie automobile comme les batteries solides ou l’impression 3D, se tourne vers l'hydrogène, c’est parce que « c’est une source d'énergie polyvalente qui a un rôle clé à jouer dans le processus de transition énergétique et donc dans la protection du climat. Après tout, c'est l'un des moyens les plus efficaces de stocker et de transporter les énergies renouvelables. L'hydrogène est [donc] la pièce manquante du puzzle en ce qui concerne la mobilité sans émissions locales », justifie Oliver Zipse, président du conseil d'administration de BMW Group.

Produite dans l'usine pilote de BMW Group au centre de recherche et d'innovation (FIZ) de Munich, la BMW iX5 Hydrogen génère, de son côté, une puissance continue élevée de 125 kW (170 ch). Elle embarque également des composants hydrogène spéciaux exclusivement développés par BMW Group, notamment un compresseur à grande vitesse avec turbine et une pompe de refroidissement à haute tension, qui lui confèrent une autonomie de 504 km en cycle WLTP. Quant aux cellules individuelles pour la pile à combustible, c’est auprès de Toyota Motor Corporation que BMW Group s'approvisionne, les deux entreprises entretenant depuis plusieurs années un partenariat autour de l’hydrogène.

Vers une production de masse ?

Alors que BMW Group souhaite atteindre, d'ici à 2030 au plus tard, une part de ses ventes globales constituée à 50 % par les véhicules 100 % électriques, la technologie de la pile à combustible à hydrogène aurait, selon le constructeur de Munich, le potentiel pour devenir un pilier supplémentaire du portefeuille de BMW Group et de sa stratégie pour une mobilité locale sans CO2. Si les tests de cette flotte de BMW iX5 Hydrogen s’avéraient concluants, ils pourraient donner lieu à une production d’ampleur du modèle et une commercialisation prochaine. Affaire à suivre…