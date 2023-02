Mobilité Hydrogène : la Normandie prête deux millions d'euros au jeune constructeur Hopium

Un peu d'argent frais pour Hopium. La région Normandie a décidé de voler au secours du jeune constructeur de véhicules à hydrogène en lui accordant une aide de deux millions d'euros. Une somme qui sera versée à l'entreprise sous la forme d'un prêt à taux zéro remboursable en dix-huit mois.

« Au travers de cette aide exceptionnelle qui doit permettre à l’entreprise de poursuivre sa croissance dans un marché mondial très concurrentiel, la région réaffirme sa volonté de soutenir le développement industriel de son territoire et de porter une véritable ambition pour le rayonnement de la filière hydrogène normande », a déclaré Hervé Morin, président de la région Normandie, rapporte le site Normandinamik, fil d'actualités des Chambres de commerce et d'industrie de cette région.

Une bouffée d'oxygène pour la voiture à hydrogène

L'enveloppe accordée par la région Normandie – territoire où devrait voir le jour le site de production des véhicules de la marque – va servir à prolonger les travaux de recherche et développement déjà engagés, à finaliser « la réorientation stratégique de son modèle commercial et économique » et à créer 28 nouveaux emplois.

Pour mémoire, le 22 décembre dernier, le constructeur avait annoncé que « le conseil d’administration d’Hopium a chargé une nouvelle équipe de direction de poursuivre le développement de la plateforme technologique de l’Hopium Machina tout en mettant en œuvre des mesures d’ajustement des charges » devenues trop conséquentes. L'entreprise estimait toutefois pouvoir faire face à ses besoins de financement jusqu’au 30 juin 2023.