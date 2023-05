Mobilité hydrogène : Stellantis, Michelin et Faurecia se partagent le capital de Symbio

Le groupe automobile annonce son entrée à parts égales au capital de Symbio, spécialisé dans la mobilité hydrogène zéro émission et coentreprise de Michelin et Forvia.

Actionnaires à hauteur de 33,3 % chacun, Michelin et Faurecia signent un accord permettant à Stellantis de prendre une participation à parts égales au capital de Symbio. Avec cette acquisition, le groupe automobile entend renforcer sa présence en Europe et aux États-Unis, comme le confie Carlos Tavares, P-DG de Stellantis : « Cette prise de participation à parts égales dans Symbio renforcera notre position de leader dans le domaine des véhicules à hydrogène et soutiendra notre production d’utilitaires à pile à combustible en France. Cette offre complètera parfaitement notre portefeuille croissant de modèles électriques. En plein déploiement de notre plan Dare Forward 2030 et en route pour atteindre la neutralité carbone à l’horizon 2038, nous envisageons toutes les solutions technologiques à notre disposition pour lutter contre le réchauffement climatique. » De son côté, Florent Menegaux, président de Michelin, se félicite de l'accélération de développement de sa filiale : « Cet accord démontre également l’importance des piles à hydrogène pour réussir l’électrification du secteur de la mobilité, et notamment pour les véhicules professionnels. Partenaire de choix, Stellantis jouera désormais un rôle essentiel à nos côtés. Enfin, cette opération renforce la conviction de longue date de Michelin, à savoir que les piles à hydrogène font partie des solutions incontournables de la décarbonation. »

Une production annuelle de 100 000 systèmes d'ici à 5 ans

Avec cet accord, Faurecia recevra 150 millions d'euros qui viendront s'ajouter à son programme de cessions d'actifs d'un milliard d'euros d'ici à la fin de l'année, permettant de réduire la dette nette de Forvia. Ce programme comprend deux autres opérations représentant une valeur d'entreprise cumulée de près de 700 millions d'euros :

La cession de la division SAS Cockpit Modules de Faurecia (services d'assemblage et de logistique) au groupe Motherson, annoncée le 19 février, est actuellement soumise aux approbations réglementaires, avec une finalisation attendue au début du troisième trimestre 2023. Et la vente d'une partie des activités de Faurecia dans le domaine du post-traitement des gaz d'échappement des véhicules utilitaires en Europe et aux États-Unis, annoncée le 16 févier, fait actuellement l’objet de négociations exclusives et finales avec Cummins.

Également soumise aux approbations réglementaires habituelles, la conclusion de la transaction concernant Symbio devrait avoir lieu au cours du troisième trimestre 2023. Pour mémoire, la coentreprise entre le pneumaticien et l'équipementier français prévoit de produire 50 000 piles à combustible par an d'ici à 2025, notamment grâce à la gigafactory située à Saint-Fons et qui devrait démarrer au deuxième trimestre. Par ailleurs, Symbio a annoncé l'année dernière la mise en œuvre de son projet HyMotive pour accélérer son industrialisation et le développement d'innovations. D'ici à 2028, Symbio devrait ainsi atteindre une capacité de production annuelle de 100 000 systèmes avec la création de 1 000 emplois en France.