Mobilité hydrogène : Symbio rejoint Hype et Stellantis dans le déploiement d'une 1ère flotte de taxis "TPMR"

Le spécialiste des systèmes de piles à combustible, Symbio, et la plateforme intégrée du transport zéro émission, Hype, se rapprochent afin de soutenir le déploiement rapide de la première flotte au monde de taxis à hydrogène (Crit’Air 0), adaptée au Transport des Personnes à Mobilité Réduite (TPMR). Cet accord s’inscrit dans le cadre du partenariat global noué avec Stellantis, et qui prévoit le déploiement d’ici fin 2024 de 1 000 taxis PMR Crit’Air 0, sous réserve de l’obtention de la licence d’exploitation « taxi parisien PMR » en cours de mise en place par le gouvernement* dans le cadre des Jeux Olympiques et Paralympiques Paris 2024. Alors que les premiers véhicules ont été mis en circulation à l’occasion du 43ème congrès d’APF France handicap de juin 2023, Hype et Stellantis sont déjà en train de déployer en Île-de-France une première flotte de 50 taxis PMR à hydrogène.

Symbio met à disposition son expertise technique

Dans ce cadre, Symbio mettra à disposition son expertise technique et son réseau d'intervention après-vente pour accompagner l'exploitation par Hype des véhicules Stellantis utilisant la technologie pile à combustible de Symbio. Le réseau de transport s'est aussi engagé à partager son retour d'expérience sur les véhicules en circulation dans une perspective d'amélioration continue de la technologie, en vue de son adoption à plus grande échelle. Philippe Rosier, CEO de Symbio, déclare : « Le déploiement rapide de la flotte de Hype est pour Symbio une occasion unique de démontrer la performance de notre technologie dans des conditions d'usage réelles, avec un partenaire expérimenté dans l'adoption de véhicules électriques fonctionnant à l'hydrogène. C'est aussi un élément clé pour notre montée en puissance industrielle dès 2024, au sein de notre Gigafactorie de Saint-Fons qui a bénéficié d'un soutien important de l'État français. » Mathieu Gardies, P-DG et fondateur de Hype, commente : « Ce partenariat avec l’un des leaders européens de la pile à combustible confirme la solidité technique de notre offre intégrée de mobilités hydrogène et notre capacité à y associer des acteurs industriels de premier plan. C'est également pour nous une grande fierté de contribuer à la sécurisation et à l’accélération de l’industrialisation de la filière hydrogène française. »

HysetCo enregistre un record dans la distribution d’hydrogène en Île-de-France

Avec quatre stations opérationnelles situées à Orly, Roissy, Porte de La Chapelle et, depuis le 14 juin dernier, Porte de Saint-Cloud, HysetCo annonce avoir franchi la barre des 100 tonnes d’hydrogène bas carbone distribuées. Ce cap symbolique, qui représente près de 40 000 pleins de véhicules hydrogène, a été atteint en moins de 7 mois contre 12 mois l’an dernier. Un record qui traduit la forte montée en puissance des usages de la mobilité hydrogène en Île-de-France. Ce succès vient en outre conforter la position d’acteur majeur de la mobilité hydrogène en France et en Europe pour HysetCo. Soutenue par des partenaires publics et privés de premier plan engagés dans la transition énergétique et le développement économique des territoires, la start-up compte aller encore plus loin avec la mise en place d’un réseau d’une douzaine de stations hydrogènes sur le territoire francilien d’ici fin 2024.

*dispositif prévu par l’article 26 de la loi relative aux Jeux Olympiques et Paralympiques Paris 2024.