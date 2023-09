Mobilité lourde hydrogène : VDL Groep dévoile un camion à pile à combustible destiné à la logistique de Toyota Europe

Après l’annonce de leur collaboration en mai dernier, Toyota Motor Europe et VDL Groep viennent de lancer leur premier camion à pile à combustible de démonstration dédié à une phase pilote. Toyota entend s’appuyer sur l’intégration de sa technologie de pile à combustible aux poids lourds de VDL pour décarboner ses opérations logistiques en Europe.

Ce premier camion de démonstration permettra d’effectuer des essais sur route ainsi qu’une évaluation des améliorations en vue des prochaines étapes du projet. Les essais sur route d’une durée de 5 ans débuteront d’ici la fin de l’année

VDL Groep prépare quatre autres camions à pile à combustible qui seront utilisés par les prestataires de services logistiques de Toyota, à savoir VOS Transport Group, CEVA, le Groupe CAT et Yusen. La coopération entre l’ensemble de ces partenaires devrait consolider les enseignements tirés quant au déploiement des camions à pile à combustible sur les routes publiques. Cette expérience a pour but de favoriser la poursuite du développement d’une infrastructure d’hydrogène durable en Europe conformément aux dispositions de l’AFIR et de permettre l’émergence de davantage de solutions de mobilité hydrogène neutres en carbone.

VDL Special Vehicles, filiale de l’entreprise néerlandaise VDL Groep, est spécialisée dans les solutions hydrogène et électriques à batterie. Elle intervient en tant que sous-traitant dans la production de véhicules électriques en petites et moyennes séries. Elle a commencé à mettre au point des systèmes de propulsion zéro émission il y a plus de 20 ans. Les connaissances et le savoir-faire ainsi acquis lui ont permis, au cours des deux dernières décennies, de concevoir diverses solutions hydrogène et électriques à batterie dédiées aux véhicules de moyen et de fort tonnage tels que camions et autobus.