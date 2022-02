Mobilité : Lucy propose aux entreprises des flottes de trottinettes 100 % Made In France

L'offre dédiée aux sociétés privées, collectivités, grands sites commerciaux ou industriels s'appuie sur un système 100 % Made in France de bornes de recharge permettant d’équiper des locaux rapidement et de façon flexible.

Lucy a pour objectif la réduction des émissions de CO2 et l'amélioration de la mobilité verte en zone urbaine. Comment ? En proposant aux entreprises des flottes de trottinettes électriques pour leurs salariés. Les engins sont mis gratuitement à disposition des salariés qui peuvent les utiliser pour tous leurs trajets professionnels et domicile-travail. Le principe repose sur deux modèles de trottinettes et une système de bornes de recharge 100% Made in France, disponible en version murale ou circulaire et nécessitant qu'une simple prise électrique. Grâce à l’application développée par la startup, les utilisateurs peuvent verrouiller/déverrouiller et contrôler le niveau d’autonomie de la trottinette depuis leur smartphone. "Ce concept permet de faciliter les déplacements intra-sites, ou encore de proposer aux salariés d’adopter un mode de transport plus doux et dans l’air du temps. Le service inclut la personnalisation des trottinettes aux couleurs ou à la charte du client afin d’en faire un moyen de communication visible et innovant", précise l'entreprise.

Lucy exposera au Salon Autonomy qui se tiendra à Paris, les 16 et 17 mars prochain. La start-up proposera un parcours d’essai, une démonstration des bornes et de l’application dédiée. Créée en 2019 par Nicolas Franco et Léo Avdyli et basée à Montrouge (92), la jeune pousse est accompagnée par des partenaires comme la BPI, la région Ile-de-France, ou encore la société STMicroelectronics.