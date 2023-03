Mobilité : Lyon dégaine sa zone à trafic limité (ZTL) en centre-ville

Les automobilistes lyonnais vont devoir prendre de nouvelles habitudes. Concernée par une zone à faibles émissions (ZFE), censée améliorer la qualité de l'air en interdisant la circulation des véhicules les plus polluants en ville (et donc en réduisant le trafic), la ville de Lyon veut aller encore plus loin pour réduire la place de la voiture sur son territoire.

La municipalité vient de présenter un projet de piétonnisation d'une partie du centre-ville, entre Rhône et Saône. La partie du centre-ville comprise entre la place Bellecour et les pentes de la colline de la Croix-Rousse serait ainsi réservée aux seuls piétons, vélos, bus, riverains et personnels autorisés (livreurs, taxis, secours, artisans...), indique une dépêche de l'AFP.

« Le but est d'améliorer la qualité de vie des habitants de cette zone, d'adapter cette dernière au changement climatique, de valoriser le patrimoine inscrit à l'Unesco et de soutenir sa prospérité économique et son dynamisme culturel », a précisé Grégory Doucet, maire EELV de Lyon.

Éliminer le transit et réduire le trafic

Conscients des embouteillages à venir durant la phase de réaménagement, le maire et le président de la métropole, Bruno Bertrand, misent sur le report modal de 20 à 30 % des automobilistes pour apaiser la situation. Selon eux, le trafic automobile a déjà baissé de 10 % entre 2019 et 2022 dans la métropole, souligne l'AFP.

Avec ce projet – estimé entre 20 à 25 millions d'euros –, il s'agit « d'éliminer le transit sur la Presqu'île et ainsi réduire le trafic des voitures » dans ce secteur qui accueille chaque année 6 millions de touristes, fait savoir Bruno Bertrand.