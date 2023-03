« Mobilité pour Tous » : Sanef Solidaire lance son deuxième appel à projets

Parce que l’apport de réponses concrètes en vue de faciliter les déplacements dans les zones rurales et périurbaines des personnes en situation de précarité s’avère plus que primordial, Sanef Solidaire lance son deuxième appel à projets « Mobilité pour Tous ». En 2022, une première édition avait été menée et avait permis de récompenser cinq initiatives d'aide à la mobilité solidaire comme le service de nettoyage et d'entretien d’Amiens Ozange.net ou encore le garage Solidaire du Bassin Minier à Lens.

Une demi-douzaine de lauréats retenus

Filiale du groupe Abertis, le groupe Sanef exploite plus de 1 800 km d’autoroutes, principalement en Normandie, dans le Nord et l’Est de la France. Son département Sanef Solidaire cible, lui, par ce deuxième appel à projets, des porteurs de solutions d’intérêt général des régions traversées par les réseaux autoroutiers du groupe Sanef et Sapn. Les dispositifs présentés devront, de leur côté, afficher un lien direct avec un enjeu de mobilité inclusive de type (ré)insertion professionnelle, mobilité des personnes en situation de précarité ou accès à l’emploi et à la formation. Les candidatures, elles, seront ouvertes du 27 mars au 27 avril 2023.

En tout, six projets de mobilité inclusive se verront primés dont quatre le seront par le vote d’un jury composé de personnalités internes, de clients Sanef et de personnalités externes. Les deux prix restants seront des « coups de coeur » décernés par les collaborateurs du groupe Sanef. Chacun se verra attribué un soutien financier de même que l’accompagnement de salariés du groupe sous forme d’offres de bénévolat, de mécénat de compétences, etc. Pour connaître le nom des six lauréats, il faudra cependant attendre le mois de juillet prochain.

Retrouvez ici le lien d’inscription et le règlement de l’appel à projets « Mobilité pour Tous ».