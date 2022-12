Mobilité : Speedy incite ses collaborateurs à passer au vélotaf

Depuis la crise sanitaire, le succès de la petite reine ne se dément pas ! De plus en plus d'entreprises font ainsi le choix de répondre à la demande de leurs collaborateurs souhaitant opter pour une mobilité active dans le cadre de leurs trajets domicile-travail, voire même de leurs déplacements professionnels. C'est dans ce cadre que Speedy élargit son contrat avec le spécialiste du vélo de fonction, Azfalte. Après avoir contractualisé avec la start-up pour mettre en place une flotte de vélos de courtoisie à destination de sa clientèle, l'enseigne ajoute une brique à sa politique RSE en permettant à ses salariés d'opter, eux-aussi, pour le vélo.

« Speedy, en tant qu’acteur majeur des mobilités de demain, accompagne ses clients face aux changements du monde automobile tous les jours. Nous nous devions de répondre présent et d’accompagner également nos collaborateurs, témoigne Hermione Cotard, directrice innovation, digital, mobilité et RSE de Speedy France. Plusieurs opérations ont été menées cette année avec la réduction du tout-jetable au siège ou encore la mise en place de la Semaine RSE pour les sensibiliser. Le vélo à assistance électrique est une nouvelle étape pour le bien-être en entreprise et pour aider ceux qui ne pourraient tout simplement pas se l’offrir. »

L'initiative de l'employeur, qui s'inscrit dans sa démarche RSE, est proposée aux salariés du siège situé à Nanterre, et qui accueille chaque jour entre 120 et 150 collaborateurs. Les volontaires ont accès à un catalogue en ligne qui leur permet de choisir le vélo correspondant à leur usage avec un contrat de location longue durée de 36 mois incluant l'entretien, les réparations et équipements nécessaires à la sécurité. La prise en charge proposée par Speedy s'établit à 70 % du loyer mensuel pour une cotisation moyenne de 15 euros par mois pour les vélotafeurs.

« Nous proposons à ceux qui le souhaitent des journées d'essais où les collaborateurs se voient prêter un vélo pendant plusieurs jours pour tester et valider ou non leur engagement. À ce jour, une dizaine de volontaires va expérimenter le service. Nous espérons qu'ils deviennent ambassadeurs pour partager leur expérience », conclut Romain Vancappel, directeur marketing, achats, stratégie et innovation de Speedy.