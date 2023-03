Mobilité : un nouveau service de vélos-cargos partagés fait ses débuts à Lyon

Le service Vélo'v de location de vélos avec ou sans assistance électrique déployé sur le territoire du Grand Lyon par l'opérateur JCDecaux s'enrichit de nouveaux véhicules. Les bicyclettes proposées depuis 2005 aux habitants ou cyclistes de passage n'ont pas été renouvelées mais un nouveau partenaire – Cargoroo – met à disposition des usagers des vélos-cargos.

Il s'agit plus concrètement « de vélos équipés d’une grande caisse à l’avant pour embarquer tout ce que l’on ne peut pas transporter sur un vélo ou un Vélo’v classique : ses sacs de courses, des valises, des plantes et même ses enfants, grâce à la banquette installée dans la caisse de transport », précise, à l'attention des néophytes, la métropole sur son site internet. Ces CargoVélo’v sont équipés « d’une assistance électrique et d’un antivol », est-il encore détaillé.

Un nouveau service en test pendant un an

La location de ces vélos-cargos, autorisée entre 7 heures et 22 heures uniquement, est facturée à la minute. Le tarif fixé est de 0,08 euro/minute. Une heure de location revient ainsi à moins de cinq euros (4,80 €). Contrairement aux vélos classiques qui peuvent être loués et restitués dans n'importe quelle station implantée sur le territoire de la métropole de Lyon, les vélos-cargos sont rattachés à des emplacements précis « adaptés à leur grande taille » et doivent impérativement être retournés là où ils ont été loués.

Pour l'heure, « une douzaine de stations Vélo'V [situées à Lyon 1, 2, 4, 6, 7 et 8, ndlr] ont reçu leur CargoVélo'v. Fin mars, des stations de Lyon 3 et Villeurbanne seront également équipées », promettent les équipes du Grand Lyon. Ces dernières rappellent que l'arrivée de ces vélos-cargos en stations constitue une expérimentation. D'une durée d'un an, celle-ci vise à savoir si un tel service est utile aux habitants et si les véhicules ne subissent pas trop de vandalisme.