Mobilité verte : Sofinco lance une offre locative à partir de 100 euros par mois

Sofinco, marque commerciale de Crédit Agricole Consumer Finance, propose à son tour une offre de location avec option d'achat (LOA) à partir de 100 euros par mois. Ce nouveau produit s'inscrit dans le projet de la banque française de rendre la mobilité verte accessible au plus grand nombre. Cette offre sera commercialisée via Agilauto, loueur automobile du groupe Crédit Agricole et auprès des concessionnaires partenaires de Sofinco Auto.

L’offre de location avec option d’achat (LOA) lancée ce jour, jeudi 13 octobre, par Sofinco rendra accessible l’écomobilité au plus grand nombre. Ainsi, les clients pourront rouler avec un véhicule Crit’Air 0 et 1, neuf ou d’occasion de moins de 5 ans pour des loyers à partir de 100 euros par mois. À l'instar des autres sociétés de financement et des acteurs de l'automobile, le leasing social fait son entrée chez Crédit Agricole Consumer Finance.

S'inscrire dans un projet sociétal de mobilité verte

Cette démarche de la banque française s'inscrit d'ailleurs dans le projet sociétal du groupe Crédit Agricole pour ac­cé­lé­rer les trans­for­ma­tions in­dis­pen­sables de la so­ciété et accompagner les Français vers une mobilité durable.

Permettre au plus grand nombre d’adopter une mobilité durable

Alors que l’instauration des zones à faibles émissions (ZFE) va s’accélérer en France dans les prochains mois dans toutes les agglomérations de plus de 150 000 habitants, la banque se positionne comme un acteur inclusif, facilitateur de la transition énergétique.

Après avoir lancé la plateforme YouRmobile en juillet dernier pour sensibiliser les Français aux enjeux des ZFE, Sofinco propose une offre de financement locative pour permettre aux Français de changer de véhicule et d’accéder à la mobilité verte. Cette dernière sera proposée par les équipes Agilauto et par les concessions partenaires de Sofinco Auto.

Leasing social : à partir de 100 euros par mois sur 96 mois

Avec un loyer mensuel à partir de 100 euros – incluant la maximisation du bonus écologique (jusqu’à 6 000 euros) et de la prime à la conversion (jusqu’à 5 000 euros) –, l’offre locative sera proposée sur une durée allant jusqu’à 96 mois pour des véhicules Crit’Air 0 et 1, neuf ou d’occasion de moins de 5 ans.

« L’instauration des ZFE impose qu’entre 8 et 10 millions de véhicules soient changés dans les cinq prochaines années. Cette réglementation ne doit, en aucun cas, freiner les déplacements des citoyens. Il faut donc comprendre les appréhensions et les inquiétudes en matière de pouvoir d’achat et accompagner cette transition pour que personne ne se sente marginalisé sur le plan financier », précise Laila Mamou, directrice générale déléguée de Sofinco.

À noter les conditions d'éligibilité de cette offre du Crédit Agricole : véhicules particuliers et utilitaires pour les particuliers, Crit’Air 0 ou 1, neuf ou d’occasion de moins de 5 ans, en LOA ballon ou classique.