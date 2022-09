Mobilité : Vincennes protège ses vélos avec Sharelock

« Nous avons identifié une forte attente en matière de sécurisation du stationnement vélo lorsque nous avons élaboré, avec les Vincennoises et les Vincennois, notre plan vélo & mobilités douces. Aussi, nous avons aussi souhaité expérimenter avec Sharelock une solution innovante afin de répondre aux attentes exprimées », a expliqué Charlotte Libert-Albanel, maire de Vincennes et conseillère régionale d'Île-de-France, pour justifier sa volonté de retenir Sharelock.

Créée en 2020 et proposant une assurance vélo ainsi qu’un dispositif de cadenas connectés afin de sécuriser le stationnement urbain des cycles, la start-up assure en effet une installation sans coût, sans travaux et respectueuse du mobilier public – en s’implantant sur les potelets. Après Saint-Ouen, Sceaux, Meaux et Nice en juillet dernier, Vincennes constitue donc la cinquième ville à se doter du système Sharelock avec 16 stations déployées, soit un total de 50 cadenas partagés, dont l’inauguration est prévue le 5 octobre prochain. Une station de 10 cadenas sera également spécifiquement installée devant la gare RER de Vincennes afin d’accompagner l’intermodalité vélo-transport en commun.

Une technologie bien verrouillée

Accessible sans difficulté depuis une application smartphone, le réseau développé par Sharelock permet également la réservation d’un cadenas jusqu’à une heure à l’avance pour garantir de trouver une place vacante à l’arrivée. Le cycliste utilisateur peut d’ailleurs profiter du service Sharelock de manière ponctuelle (avec une tarification à l’usage de 0,50 euro pour chaque session d’utilisation allant jusqu’à 24 heures) comme illimitée via un abonnement mensuel de 10 euros. Enfin, pour faciliter les déplacements de courte durée et inciter les trajets à vélos, Sharelock promet d’offrir les 15 premières minutes de stationnement à tous.