Mobilité : Volkswagen Group veut devenir le n°1 de location de vélo en Europe avec Pon

Cherchant à diversifier ses activités et alors que la marque espagnole Seat ne commercialisera bientôt plus de voitures pour se concentrer sur les nouveaux modes de mobilité, le groupe automobile allemand annonce un investissement important dans le secteur de la location de vélos.

Au milieu des présentations des nombreuses nouveautés, les nouvelles solutions de mobilité se frayent un chemin sur le Salon de Munich. Dans le cadre de l'IAA 2023, le groupe Volkswagen vient d'annoncer sa volonté d'investir massivement le secteur de la location de vélo. Le constructeur allemand entend même compter un million d'unités en leasing en Europe d'ici à 2030.

Pour ce faire, sa filiale dédié au financement, Volkswagen Financial Services, vient d'annoncer une prise de participation - à hauteur de 49 % - dans le groupe néerlandais Bike Mobility Services (BMS), filiale dédiée au leasing de vélos de Pon qui n'est autre qu'un poids lourd du secteur avec près de 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Présente dans le domaine de la location de la petite reine avec des marques telles que Gazelle, Cannondale, Cervélo, Santa Cruz, ou encore Mongoose, la société fournit déjà des vélos d'entreprise à plus de 600 000 personnes travaillant dans 65 000 compagnies en Europe et aux États-Unis.

"Cela ne se distingue guère du leasing automobile"

Avec cette opération, Volkswagen Group entend se positionner comme le numéro un du financement de vélos sur le Vieux Continent. "Nous pensons qu'il s'agit d'une activité à croissance extrêmement forte. Le potentiel est énorme en tant que source de bénéfices supplémentaires et cela ne se distingue guère du leasing automobile, a commenté Christian Dahlheim, président du conseil d'administration de Volkswagen Financial Services AG. Nous élargissons ainsi systématiquement notre offre de services pour les clients entreprises et soutenons notre croissance à long terme dans le secteur des flottes européennes", a-t-il conclu.

Une "plateforme de mobilité" pour tous les usages

Après avoir racheté il y a près de deux ans la marque de location courte durée Europcar et en parallèle de la prise de participation dans BMS, Volkswagen Group annonce vouloir développer une "plateforme de mobilité" pour tous les usages. La location de vélo viendrait donc s'ajouter au panel de services proposés par le constructeur allemand qui mentionne aussi la location de scooters électriques. Une plateforme de réservation devrait être déployée en Autriche et Allemagne dans un premier temps, avant d'être proposée dans les autres pays du Vieux Continent et donc en France.