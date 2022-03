Mobilité : Zenpark valorisera les parkings d’un grand bailleur parisien

Alors que le stationnement dans la capitale s’avère de plus et plus onéreux et que les parkings constituent un terrain propice aux innovations, la Régie immobilière de la ville de Paris (RIVP) recherchait des acteurs du secteur capables de tirer profit de ces biens immobiliers. C’est ainsi que Zenpark, spécialiste du concept de « Parking-as-a-service », est arrivée en tête des candidats retenus par la RIVP – dont l’opérateur est déjà partenaire depuis 2015. En tout, ce sont donc 50 parkings du parc du bailleur social parisien qui vont rejoindre, avant la fin du premier trimestre 2022, les 1 300 parkings déjà référencés par Zenpark – soit près de 1 500 places de plus, « idéalement situées dans l’agglomération parisienne », précise l’entreprise. Celle-ci ajoute d’ailleurs que « d’autres parkings de la RIVP pourront être ajoutés au cours du partenariat », conclu pour une durée de 5 ans.

Une centaine de bornes de recharge à installer

Cette place de lauréat, Zenpark la doit notamment à sa solution permettant d’optimiser le potentiel des places de parking grâce à une offre combinant du stationnement horaire, de la location mensuelle et de la recharge partagée (Plug&Share). Zenpark a en effet proposé à la Régie immobilière de la ville de Paris d’équiper de 100 bornes de recharge partagées une partie de ses sites de stationnement. Ceci après une phase d’évaluation des besoins en recharge des locataires et des résidents des quartiers concernés.

La mise en œuvre et le paramétrage de l’infrastructure, sa maintenance de même que le support client utilisateurs seront ensuite pris en charge à 100 % par Zenpark, sans qu’aucune intervention de la part des propriétaires ne soit nécessaire. Les revenus issus du service de stationnement, eux, seront partagés entre la RIVP et Zenpark. De quoi mettre du beurre dans les épinards puisque la précédente collaboration du tandem a, pour exemple, permis de générer jusqu’à 320 euros de chiffre d’affaires par place par mois. Parallèlement, « cette pratique contribue aussi à la modernisation de l’offre de stationnement à Paris, à la fluidification de la circulation, à la libération de l’espace public, au développement des mobilités douces », souligne Simon Molesin, directeur du patrimoine de la RIVP.