Mobilités : l'État veut reprendre la main sur l'utilisation des trottinettes électriques

Le ministère des Transports prépare un plan d'action national pour mieux réguler le développement et l'usage des trottinettes électriques disponibles en libre-service dans certaines grandes villes.

La classe politique se prend de passion pour les trottinettes électriques. À la faveur de la loi d'orientation des mobilités (LOM), les services de location de trottinettes électriques en libre accès (free floating) ont essaimé dans les métropoles. Non sans dérives. Ce que tentent aujourd'hui d'enrayer les élus locaux – à l'image de la maire de Paris, Anne Hidalgo – ou encore le gouvernement.

>> À LIRE AUSSI : Mobilités douces : drôle de campagne parisienne autour des trottinettes électriques

Dans un entretien accordé à nos confrères du Journal du Dimanche, Clément Beaune entend siffler la fin de la récréation et mettre les opérateurs face à leurs responsabilités. « Il faut un cadre national renforcé pour aider certaines collectivités qui ont du mal à imposer des règles strictes aux opérateurs. [...] Le laxisme a maintenant trop duré », fait savoir le ministre délégué aux Transports qui travaille à un plan d'action national « contenant des mesures fortes ».

Quelles contraintes pour les différents opérateurs ?

Parmi les premières pistes avancées par l'exécutif pour mieux encadrer le développement de cette forme de mobilité figure la question du contrôle de l'âge des utilisateurs. Il est actuellement possible de louer une trottinette électrique à partir de 12 ans. « Cet âge doit être d'au-moins 14 ou 16 ans et les opérateurs devront généraliser les dispositifs de vérification de l'âge. C'est impératif pour éviter les drames impliquant de jeunes ados », insiste le ministre. Ce dernier entend également faire immatriculer les trottinettes proposées en free floating par les opérateurs comme Lime, Tier, Dott, etc. afin de faciliter les contrôles effectués par les forces de l'ordre.

Enfin, Clément Beaune appelle les exploitants à faire évoluer la sécurité de leurs véhicules en les rendant plus visibles des piétons, cyclistes et automobilistes : l'installation de clignotants pourrait ainsi devenir obligatoire. De même que la généralisation de la double béquille permettant de stabiliser les engins lorsqu'ils sont stationnés.