MobilityPlus rejoint le challenge d'écoconduite inter-entreprises C-Cube

Au cœur des stratégies RSE des entreprises, le bon usage et l'électrification des flottes sont des objectifs prioritaires pour 2023. L'ambition étant de réduire l'emprunte carbone de la mobilité des collaborateurs soit en agissant sur le comportement de conduite, soit en menant un projet de transition énergétique avec l'acquisition de véhicules électriques et le déploiement de solutions de charge dédiées.

Partant de ce constat, MobilityPlus a décidé d'accompagner cette année le challenge automobile inter-entreprises C-Cube. Organisé par A4MT – Action for Market Transformation –, ce concours vise à booster la réduction des émissions de CO2 dans les flottes automobiles. Réel accompagnement ludique et incitatif au changement, il est ouvert à toutes les entreprises, publiques ou privées, disposant d’un parc de véhicules particuliers ou utilitaires sous gestion, quelle que soit la taille de la flotte. L'an dernier pas moins de 600 conducteurs étaient engagés. Une démarche globale qui valorise l’approche RSE de l’entreprise et incite ses collaborateurs à changer leurs habitudes, et à devenir de véritables ambassadeurs par leur adhésion à cette transformation. Cette mission d’accompagnement qui va durer six mois vient de débuter.

Le rôle de MobilityPlus France en tant que partenaire, consistera à accompagner les entreprises engagées dans la transition énergétique de leur flotte à dimensionner les solutions d’infrastructures de recharge les plus adaptées à leur business model et aux usages de leurs conducteurs, que ce soit sur site ou à domicile.

Chaque mois, A4MT publiera un classement des entreprises participantes au challenge C-Cube et MobilityPlus partagera les projets IRVE menés. Les autres partenaires du projet sont Solucar, Toyota & Lexus Business, KiWhiPass, GAC Technology, Actua Formation, Océan – Orange Business Services, et L’Automobile & l’Entreprise.