Mobilize accompagne Qualiconsult dans l’électrification de sa flotte

Le contexte ne laisse pas le choix à la société, par conséquent, « notre volonté a été de réduire notre empreinte carbone, verdir notre flotte et anticiper l’entrée en vigueur de la loi LOM » affirme Vincent Leroux, directeur achats et logistique de Qualiconsult pour justifier d’avoir fait appel aux services de Mobilize Power Solutions. Il faut dire que le groupe, qui compte environ 260 agences dans le monde et emploie 2 500 salariés se voit dans l’obligation, dès 2022, de s’équiper de 10 % minimum de véhicules hybrides ou électriques lors du renouvellement de sa flotte de près de 2 000 véhicules. Or, verdir son parc ne suffit pas : il faut également, et en parallèle, songer à l’itinérance et à la recharge de ses collaborateurs.

Pour gérer l’installation de bornes de recharge sur ses sites et administrer l’électromobilité de ses salariés dans leur globalité, Qualiconsult a donc choisi de faire appel à l’offre Mobilize Power Solutions de la filiale de Renault Group, Mobilize. Pour cause : celle-ci « dispose d’une expertise unique […] mais aussi de la maîtrise d’un écosystème complet [et] elle soutient les entreprises comme la nôtre avec des solutions prêtes à l’emploi » explicite Vincent Leroux. Après une première étape de diagnostic, vingt-cinq véhicules électriques et hybrides rechargeables ont ainsi été mis en circulation dans un premier temps, afin d’étudier la mise en application de ce projet d’ampleur suivant les cas d’usages.

La possibilité de se charger sur le lieu de travail et la simplicité de le faire – pour cela, il suffit de badger à la borne – ont ainsi séduit les professionnels impliqués. « Après quelques mois, les utilisateurs sur le terrain sont conquis », assure la direction de Qualiconsult. Qui se réjouit d’avoir, grâce au soutien de Mobilize Power Solutions, les moyens de superviser l’ensemble des bornes et de bénéficier d’un suivi du taux d’utilisation et de la capacité de recharge de ses infrastructures partout en France. D’autant que Qualiconsult envisage d’en implanter bientôt dans l’ensemble de ses agences.