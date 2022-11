Mobilize Charge Pass, où quand Renault associe la recharge à Ionity

Mobilize, marque dédiée à la mobilité du groupe automobile Renault, ne cesse d’imaginer des offres et des services afin d’épauler les conducteurs de VE dans leurs trajets électrifiés. Après l’annonce de l’ouverture de 200 stations-service électriques en Europe d’ici à 2024 ou encore présenté sa borne de recharge Powerbox développée avec la Software République, Mobilize fait en effet évoluer son Mobilize Charge Pass en y associant tarifs préférentiels et offres adaptées à divers profils utilisateurs.

Trois souscriptions possibles

Mobilize Charge Pass, carte gratuite qui donne accès à plus de 260 000 points de charge dans 25 pays en Europe, permet notamment la recharge sur autoroutes grâce aux chargeurs ultra-rapide du réseau Ionity. Délivrant jusqu’à 350 kW de puissance de charge, ceux-ci permettent ainsi de récupérer jusqu’à 300 km d’autonomie (WLTP) en 30 minutes sur la nouvelle Renault Megane E-Tech 100 % électrique.

Ce service, disponible en France et très prochainement dans la majorité des autres pays européens, est accessible à tous les clients Renault via l’application MyRenault. Il déploie également trois forfaits pour correspondre aux attentes de mobilité de chaque type d'usagers. Le premier, Mobilize Basic, s’adresse plutôt à ceux qui roulent peu sur autoroute. Gratuit et sans engagement, il s’élève en effet à 0,71 €/kWh sur le réseau Ionity, sans tarif préférentiel. Le second, Mobilize Active, est quant à lui disponible à 7,5 €/mois avec un engagement d’un an et propose un tarif de 0,55 €/kWh. Enfin, l’offre Mobilize Intense, recommandée à eux qui parcourent plus de 2 500 km/an sur autoroute, avance un engagement d’un an et un abonnement de 17,5 €/mois pour un prix de recharge au kWh de 0,30 €.