Mobilize choisit Pacifica pour les futures offres d’assurance automobile de Renault Group

Mobilize Financial Services vient de signer un accord avec Pacifica. La filiale de Crédit Agricole Assurances fournira donc ses produits d’assurance automobile aux clients particuliers de Renault Group sur le marché français des véhicules neufs et d’occasion.

Mobilize Financial Services vient d’annoncer la signature d’un accord commercial avec Pacifica pour déployer l’offre d’assurance automobile de la filiale de Crédit Agricole Assurances sur le marché français. Les produits seront proposés aux clients finaux particuliers par l’intermédiaire de Mobilize Insurance, nouvelle filiale spécialisée dans l’assurance automobile. Ce partenariat débutera en fin d’année 2023 et complètera l’offre de services disponibles autour de la vente de véhicules neufs et d’occasion. « Notre partenariat avec Pacifica nous permettra de continuer d’innover et de proposer à nos clients tous types d’offres pour répondre parfaitement à leurs besoins, du contrat d’assurance traditionnel jusqu’à l’assurance selon l’usage avec, entre autres, une offre Pay as you Drive », explique João Leandro, directeur général de Mobilize Financial Services.

Objectifs ambitieux

Mobilize Insurance proposera une gamme de produits assurantiels grâce à « une plateforme paneuropéenne innovante et pleinement intégrée à l’écosystème des marques de Renault Group ». L’une des nouveautés devrait donc prendre la forme d’une assurance à l’usage. Mobilize souhaite ainsi passer de 1,2 million de contrats dans le monde actuellement à 3,6 millions d’ici à 2030. De son côté, Crédit Agricole Assurances souhaite s’appuyer sur ce type de partenariat pour atteindre son objectif de 2,5 millions de contrats d’assurance dommages supplémentaires d’ici à 2025. « Les partenariats assureur constructeur sont au cœur des opportunités générées par les tendances émergentes de mobilité avec l’électrification du parc automobile, les évolutions du mode d’acquisition et de financement des véhicules vers la location ainsi que le développement de la voiture connectée et des usages autour de la data », souligne Philippe Dumont, directeur général de Crédit Agricole Assurances. Le développement des formules locatives sous la forme de mensualités « tout compris » représente une occasion unique d’inclure une assurance dans le financement du véhicule.