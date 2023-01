Mobilize et FlexiFleet associés pour la mobilité électrique des chauffeurs VTC

En novembre dernier, Mobilize lançait Mobilize Driver Solutions, un package destiné aux professionnels du transport de personnes et composé d'un véhicule – la berline 100 % électrique Limo – ainsi que de services d’entretien associés, le tout facturé sous forme d'abonnement. Cette offre, ambitionnant de faciliter le quotidien des chauffeurs de VTC en particulier, se voit donc désormais proposée sur la plateforme FlexiFleet, qui compte 7 000 chauffeurs partenaires depuis ses débuts en 2017.

Booster la popularité de la Limo auprès des VTC

En somme, l'accord noué entre Mobilize et FlexiFleet entend lever les freins liés à l'acquisition et à l’usage de véhicules électriques par le biais d’une solution de location flexible et tout compris. Ainsi, les chauffeurs VTC franciliens qui souscrivent à l’offre Mobilize Driver Solutions via FlexiFleet bénéficient d’une carte de recharge, de la garantie du véhicule et de la batterie (300 000 km/6 ans), de l’assurance tous risques pour le transport de personnes à titre onéreux, de la maintenance dans une concession dédiée avec accès prioritaire à l’atelier, de pièces d’usure dont les pneumatiques ou encore de l'assistance bord de route 24h/24 et 7j/7.

Par l’attrait d’un service clé en main et de cette simplification des démarches d’entretien pour les professionnels, « le déploiement de notre offre Mobilize Driver Solutions au sein du catalogue de FlexiFleet concrétise aussi notre volonté de faciliter l’accès à la mobilité durable pour les chauffeurs de VTC » grâce à la berline Limo, admet Ivan Segal, directeur du commerce de Renault France. Il faut dire que, avec sa motorisation 100 % électrique et son autonomie de 450 km (WLTP), ce modèle assure une mobilité dénuée d’émission polluante et une circulation sans restriction dans le centre-ville parisien.