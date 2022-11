Mobilize et la start-up Logiroad s'associent pour gestion du patrimoine routier

Nouvelles activités en vue pour Mobilize. Dans le cadre du salon des maires et des collectivités locales, qui se déroule du 22 au 24 novembre, la marque mobilité de Renault Group et la start-up Logiroad vont mettre en avant leur récent partenariat. Les deux entreprises annoncent en effet avoir signé un accord concernant deux nouveaux services permettant de rendre les routes à la fois plus confortables et plus sûres.

Le premier, baptisé Smart Road Monitoring est une solution de diagnostic des routes. Pour connaître l'état de santé du réseau, ce service s'appuie sur les données des véhicules connectés, d'images, d'une intelligence artificielle et de différents algorithmes basés sur les lois de surveillance des chaussées. L'idée étant de proposer aux utilisateurs – via la plateforme Logiroad Center mise à leur disposition – de « visualiser très simplement la qualité des routes, la typologie des défauts identifiés, et une catégorisation permet de prioriser les travaux à mener et d’estimer le budget associé ».

Les routes françaises coûtent chaque année 15 milliards d'euros

Forte d'une dizaine d'années d'expertise auprès des collectivités locales, Logiroad rappelle qu'en France « plus de 150 000 kilomètres de routes sont endommagés, plus de 40 % des ralentisseurs sont non conformes et 15 milliards d'euros sont dépensés chaque année pour entretenir ou mettre aux normes le réseau routier ».

Le second service proposé se nomme Road Safety. Il s'agit d'une solution permettant d'améliorer la sécurité routière. En effet, selon ses concepteurs, le système est capable « d'identifier sur un territoire donné les zones générant des comportements de conduite accidentogènes et d'accompagner les collectivités dans la priorisation des travaux à effectuer. »