Mobilize Financial Services (ex-Diac) : moins de volume mais plus de valeur en 2022

L'entité regroupant les différents services financiers de Renault Group poursuit sa stratégie orientée vers la création de valeur plutôt que sur les volumes, en ligne avec la stratégie Renaulution « From Volume to Value », et maintient une bonne performance commerciale en 2022.

Mobilize Financial Services a financé près de 1,2 million de dossiers sur l’année 2022, un résultat en baisse de 6,4 % sur la période. Néanmoins, les nouveaux financements (hors cartes et prêts personnels) progressent de 3,3 % à 18 milliards d’euros, grâce à la croissance de 10,4 % des montants moyens financés. Dans ce paysage, la part des offres de financement locatives progresse et s’établit à 57 % contre 47 % en 2021 et le nombre de services vendus pour chaque véhicule financé est en légère hausse à 3,2 en 2022 contre 3,1 en 2021. Un chiffre qui « vient illustrer le succès des offres de financement 'tout en un' de Mobilize Financial Services, packagées avec des services », selon la marque. Enfin, le nombre de contrats de financement de véhicules électriques se maintient avec 82 179 dossiers constitués l'an passé contre 82 153 en 2021.

« Mobilize Financial Services démontre une nouvelle fois la solidité de son modèle économique. Je suis ravi de retrouver les équipes de Mobilize Financial Services qui jouent un rôle incontournable dans la chaîne de valeur des services de mobilité développée par Mobilize. En 2023, nous allons continuer d’innover au service d’une mobilité plus durable », déclare Gianluca De Ficchy, directeur général de Mobilize et président du conseil d’administration de RCI Banque SA.

Au global, sur l'année écoulée le produit net bancaire de Mobilize Financial Services s’établit ainsi à 2 045 millions d’euros, en hausse de 11,9 % par rapport à 2021, et la contribution au PNB des activités de services représente 32,7 %, en léger recul de 2,9 points par rapport à l’année 2021.