Mobilize Financial Services (ex-Diac) renforce son comité de direction

Mobilize Financial Services renforce son comité de direction avec l'arrivée de Claire Derveaux au poste de directeur clients, et de Fabrice Pomonti en tant que directeur des ressources humaines.

Née en 1984, Claire Derveaux est diplômée de Sciences-Po Paris. Elle démarre sa carrière en 2007 au sein de la business unit Assurances de CSC, un cabinet de conseil en management, pour lequel elle réalise plusieurs missions de stratégie marketing et organisation auprès de sociétés du CAC 40. Dès 2011, elle rejoint Axa France en tant qu’experte conduite du changement et accompagne de nombreux projets de transformation. En 2015, Claire participe à la création de la plateforme dédiée à la gestion des contrats d’assurance vie en déshérence dont elle prend la responsabilité pendant une année. Elle évolue ensuite en tant que responsable du data management office et du programme document management. Avant de rejoindre Mobilize Financial Services cette année, elle intègre en 2019 la direction du marché de l’épargne en tant que directrice des opérations clients épargne grand public & patrimonial avec des enjeux forts d’optimisation de la qualité de service, de satisfaction client et de digitalisation.

De son côté, Fabrice Pomonti est né en 1975 et est diplômé d’un Master en gestion des ressources humaines à l’Université Paris IX Dauphine. Il commence sa carrière chez Renault à Londres en 2000. Deux ans plus tard, il intègre Nissan Europe où il prend la tête du pôle management des ressources et des relations sociales Europe à partir de 2004. En 2009, il revient chez Renault où il pilote la performance de la fonction RH au niveau du groupe et définit conjointement avec Nissan un schéma directeur en matière de systèmes d’information RH dans le cadre de l’Alliance. En 2014, il est nommé DRH de la direction commerciale France et directeur général adjoint de Sodicam. Depuis 2016, il occupait la fonction de directeur rémunération globale et paie pour Renault en France.

« L’arrivée de Claire et Fabrice au sein de notre comité de direction en France intervient à un moment stratégique pour nous, puisque Diac devient Mobilize Financial Services, la marque de référence pour tous les besoins de mobilité automobile liés aux nouveaux modes de vie des consommateurs. Nous allons capitaliser sur nos 100 ans d’expertise pour accélérer la digitalisation de nos parcours de vente, optimiser la fluidité de nos parcours hybrides, tout en déployant de nouvelles technologies telles que l’open Banking sur tous nos canaux de distribution. Notre ambition est simple : nous souhaitons maintenir la satisfaction client de nos clients au plus haut niveau et rester le benchmark du secteur du financement automobile », déclare Thibault Paland, directeur général de Mobilize Financial Services en France.