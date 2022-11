Mobilize Financial Services lance Mobilize Insurance

Mobilize Financial Services vient de créer Mobilize Insurance, en partenariat avec Accenture, dans le but de développer son offre d'assurance automobile et répondre aux nouveaux usages de mobilité.

Mobilize Financial Services, filiale de Renault Group spécialisée dans la mobilité et marque commerciale de RCI Banque SA, vient de développer Mobilize Insurance, une filiale spécialisée dans l’assurance automobile pour le marché européen. L’objectif de cette nouvelle structure est de développer l’activité d’assurance automobile en Europe grâce à une plateforme regroupant plusieurs services d’assurance. Cette plateforme a pour vocation d’être intégrée à l’écosystème des marques du groupe à savoir Renault, Dacia, Alpine et Mobilize. « Avec la création de Mobilize Insurance, Mobilize Financial Services franchit un nouveau cap, qui nous rapproche de notre ambition : devenir la marque de référence qui répond aux besoins de mobilité automobile associés aux nouveaux modes de vie des clients, explique João Leandro, directeur général de Mobilize Financial Services. Nous allons capitaliser sur l’essor des véhicules connectés, mais aussi sur la demande croissante de services personnalisés, pour mettre au point des services disruptifs, tels que l’assurance au kilomètre, ou encore des solutions « pay how you drive », qui permettent de moduler le montant de la prime d’assurance en fonction de la conduite et donc de récompenser les bons conducteurs ».

Accenture comme partenaire

Mobilize Financial Services a choisi comme partenaire Accenture, capable de développer et d’exploiter cette plateforme dans sa globalité, depuis l’acquisition de nouveaux clients jusqu’à la gestion des sinistres. Misant sur toute l’expertise d’Accenture, Mobilize Insurance ambitionne d'offrir à ses clients une expérience digitale personnalisée avec des solutions d’assurance et de mobilité qui répondront à leurs besoins, et ce en temps réel, grâce à la connectivité des véhicules.

Avec ce partenariat, Mobilize Financial Services réalisera une percée majeure sur le marché européen, à la croisée des secteurs de la mobilité et de l’assurance, au travers de trois innovations sur le business model de l’assurance automobile en Europe :