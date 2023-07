Mobilize Financial Services (Renault Group) : une croissance portée par les offres locatives au 1er semestre 2023

L'entité regroupant les différents services financiers de Renault Group poursuit sa stratégie orientée vers la création de valeur plutôt que sur les volumes, en ligne avec la stratégie Renaulution « From Volume to Value », et maintient une bonne performance commerciale sur le premier semestre 2023.

Après deux années marquées par les pénuries de semi-conducteurs, les marques de l’Alliance observent un retour à la normale du niveau d’approvisionnement en 2023 et une croissance de leurs ventes. Dans ce contexte et après une année 2022 en demi-teinte, Mobilize Financial Services affiche une bonne performance commerciale au 1er semestre 2023. Avec 646 139 dossiers de financement signés - soit une hausse de 7,4 % après une décroissance de 6,4 % l'an dernier - l'entité regroupant les différents services financiers de Renault Group voit également le montant moyen financé augmenter de 10,8 % par rapport à la même période l'année passée, ce qui valide sa stratégie orientée sur la valeur plutôt que sur les volumes.

"Nous confirmons ainsi notre position d’acteur majeur sur les services financiers liés à la mobilité comme le démontre notamment l’augmentation constante de la part des offres de financement locatives, aujourd’hui à 61 % des dossiers de financement. Nous restons également la référence du marché en termes de satisfaction client, avec un Net Promoter Score de + 57 points. Une nouvelle fois, nous démontrons la solidité de notre performance financière. Ces résultats sont le fruit du travail et de l’implication de toutes les équipes que je tiens à féliciter", déclare Frédéric Schneider, directeur général par intérim de Mobilize Financial Services.

Moins de véhicules d'occasion plus de véhicules électriques

Dans le détails, le groupe affiche un léger retrait (2,4 %) en matière de financement des véhicules d’occasion, par rapport à fin juin 2022 avec 172 342 dossiers financés. En revanche, les financements de véhicules électriques atteignent 35 602 unités au 1er semestre, ce qui représente 5,5 % de l'ensemble des dossiers financés. Au global, la part des offres locatives a progressé et représente désormais 61 % des dossiers de financement de véhicules neufs sur le segment des clients particuliers (+5,4 points), ce qui "illustre l’appétence des clients pour des offres toujours plus flexibles". Les nouveaux financements (hors cartes et prêts personnels) s’élèvent à 10,4 milliards d’euros, soit une hausse de 19,0 %, portée par les immatriculations des marques de l’Alliance en hausse de 19,7 %. Enfin, le nombre de contrats d’assurances et de services vendus sur la période s’établit de son côté à 1,94 millions, soit en moyenne 3 services vendus par véhicule (neufs et d’occasion) ce qui est stable d'une année sur l'autre.

Une solidité financière confirmée

Au global, sur les six premiers mois de l'année, le produit net bancaire de Mobilize Financial Services s’établit à 974 millions d’euros en léger recul de 2 % par rapport à fin juin 2022. "Cette baisse est liée à l’impact négatif de la valorisation des swaps de taux qui fait suite à un impact très fortement positif au premier semestre 2022 dans un environnement de hausse des taux d’intérêts", précise l'organisme. D'ailleurs, le résultat avant impôts atteint 487 M€ contre 441 M€ à fin juin 2022.