Mobilize lance son offre à destination des flottes de taxis et VTC

Rouler en Mobilize Limo 100 % électrique n'est plus exclusivement réservé aux conducteurs de taxis et VTC espagnols. Conformément à ce qui avait été annoncé l'été dernier, Mobilize - la marque mobilité de Renault Group - annonce le lancement de son offre Mobilize Driver Solutions en France, à Paris.

Pour mémoire, cette offre globale comprenend un véhicule (la berline Mobilize Limo), une prestation d'assurance tous risques pour le transport de personnes à titre onéreux, des prestations de maintenance au sein d'une concession Renault dédiée (y compris les pièces dont les pneumatiques et la main d'œuvre) avec accès prioritaire, un badge de recharge donnant accès à près de 11 000 bornes, un véhicule de remplacement.

À partir de 1 500 euros TTC / mois

« L'offre tout-en-un de Mobilize Driver Solutions a été pensée pour simplifier la vie des professionnels de taxi et de VTC. Elle apporte de la tranquillité d’esprit grâce à des démarches simplifiées, un budget maîtrisé et un outil de travail fiable et confortable, la berline électrique Limo », fait savoir Laurence Bechon, directeur des services de mobilité chez Mobilize.

Pour mémoire, cette offre est commercialisée sous la forme d'un abonnement mensuel. Mobilize annonce un loyer de 1249,16 euros HT par mois (1 499 euros TTC) pour 50 000 kilomètres par en et une durée d'engagement de trois ans. L'offre est néanmoins accessible à des durées inférieures (de 3 à 36 mois) et à un kilométrage plus élevé (jusqu'à 75 000 kilomètres par an). Les souscriptions se font directement en ligne tandis que les premières livraisons sont prévues pour début décembre.