Le poste de directrice générale de Mobilize revient à... Fedra Ribeiro

L'annonce du départ de Clotilde Delbos de Renault Group, après 10 ans de carrière, contraint le groupe automobile français à revoir son organigramme. Directrice générale adjointe du groupe, Clotilde Delbos était par ailleurs CEO de Mobilize. Ses responsabilités au sein de la jeune marque mobilité – regroupant aussi les activités liées à la recharge et au financement automobile – sont donc réparties à compter du 1er janvier 2023 entre Patrick Claude et Fedra Ribeiro.

Fedra Ribeiro devient DG de Mobilize

Entrée en 2021 chez Mobilize en tant que directrice des opérations, Fedra Ribeiro hérite du poste de directrice générale de Mobilize Beyond Automotive. « [Je] suis certain que Fedra saura continuer à développer, avec talent, les activités de Mobilize Beyond Automotive, appuyée par l’expérience d’une belle équipe autour d’elle », commente Luca de Meo dans un communiqué.

Fedra Ribeiro a débuté sa carrière en 1998 au Portugal auprès de Volkswagen Group. Elle a ensuite travaillé pour Raytheon Technologies et SPX Corporation avant de rejoindre entre 2012 et 2021 l'équipementier Bosch où elle a occupé plusieurs postes de direction au sein des divisions Connected Mobility Solutions et Aftermarket.

Patrick Claude prend la responsabilité des services financiers de Renault Group

Le poste de directeur des services financiers Renault Group revient quant à lui à Patrick Claude. Déjà administrateur de RCI Banque, il en devient également président du conseil d'administration par intérim. Une nomination soumise à l'approbation de la Banque centrale européenne (BCE), souligne Renault Group dans le communiqué annonçant ces évolutions de poste.

Diplômé de l'École centrale de Paris, il est devenu trésorier de RCI Banque en 1996 après avoir occupé différents postes au sein des banques Rothschild et Barclays. Depuis 2001, il poursuit sa carrière au sein de Renault Group, exerçant comme directeur des services financiers ou encore secrétaire général et directeur de la gestion des risques de RCI Bank and Services.