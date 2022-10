Mobilize Power Solutions va ouvrir 200 stations-service électriques en Europe

Renault Group prend enfin à bras-le-corps la problématique de la recharge électrique. Et confie à sa jeune marque Mobilize le soin de développer un véritable réseau de charge rapide européen. Dénommé Mobilize Fast Charge, ce dernier devrait comprendre environ 200 stations en Europe d'ici à mi-2024, dont 90 en France, « soit une station de recharge ultra-rapide tous les 150 kilomètres sur les grands axes routiers de l'Hexagone », précise l'opérateur.

Ces véritables hubs de recharge seront composés de six points de charge délivrant jusqu'à 400 kW. Les conducteurs de véhicules électriques – quel que soit le modèle possédé – auront la possibilité de s'y brancher 24h/24 et 7j/7. Si, pour l'heure, la grille tarifaire n'est pas encore communiquée, Mobilize précise d'ores et déjà que les détenteurs des cartes de recharge Mobilize Charge Pass délivrées par ses soins bénéficieront de tarifs préférentiels sur l'ensemble de ce nouveau réseau Mobilize Fast Charge.

Le réseau des concessionnaires Renault mis à contribution

« L'un des objectifs de Mobilize est de rendre la mobilité plus propre et plus accessible. Mobilize Fast Charge y contribue en donnant accès à la recharge ultra-rapide à tous les conducteurs de véhicules électriques, quelle que soit leur marque. Pour réaliser ce projet, Mobilize s'appuie sur les forces de Renault Group : la capillarité du réseau commercial et l'expertise de Mobilize Power Solutions », explique Clotilde Delbos, directice générale de Mobilize et directrice générale adjointe de Renault Group.

Afin de développer dans les plus brefs délais son réseau de recharge électrique, Mobilize va s'appuyer sur le réseau des concessionnaires Renault, dont le foncier va être mis à contribution. L'opération ne concerne toutefois que les distributeurs situés « à moins de cinq minutes d'une sortie d'autoroute ou d'une voie rapide », est-il avancé.

Des services en plus et une gestion de l'énergie repensée Dans la logique des hubs de recharge déjà mis en service par plusieurs énergéticiens et conscient que la recharge d'un véhicule électrique – même rapide – implique l'immobilisation de véhicule et donc de son conducteur, Mobilize prévoit des services complémentaires au simple plein de batterie. >> À LIRE AUSSI : Audi ouvre son premier hub de recharge pour véhicules électriques Tandis que cette dernière récupère de précieux kilowattheures, les automobilistes de passage auront également accès à un lieu réservé. « Une zone de détente calme et confortable où ils pourront prendre un café ou un encas, profiter du wifi, charger leur téléphone ou leur ordinateur portable, ou même jouer à la console avant de reprendre la route », est-il promis.

À l'heure où la sobriété énergétique est de mise pour soulager un réseau de distribution électrique sous tension, Mobilize arrive avec un concept de réseau de recharge intégrant, sur site, une part de production grâce à l'installation de panneaux photovoltaïques et un système de stockage de l'énergie faisant appel à des batteries de seconde vie issues de véhicules électriques précédemment en circulation.

« Le système de stockage sera capable de délivrer une puissance instantanée de 600 kW, permettant de délivrer une puissance élevée même en cas de plusieurs recharges simultanées. En outre, cela limite l'impact sur le réseau électrique national et réduit les coûts de raccordement au réseau », avance encore le nouvel opérateur.