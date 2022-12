Mobilize soutient le rubgy féminin

Étant donné que l’équipe féminine du Racing 92 taquine depuis peu la pelouse de Nanterre (la création de l’équipe remonte à juillet 2021 pour un début de championnat en septembre en Fédérale 2), l’entité a encore besoin de visibilité, qui plus est dans ce monde très masculin.

Mobilize – également très jeune au sein de Renault Group pour les nouvelles mobilités – a donc décidé de lui donner un coup de pouce en s’affichant dès la saison 2022/2023, sur la face avant du maillot des joueuses. Un soutien lourd de sens pour Pierre Houès, directeur de la technologie de Mobilize : « Fils et petit-fils de joueurs du Racing et ayant moi-même porté le maillot ciel et blanc, je suis particulièrement ravi que Mobilize accompagne l’équipe féminine Racing 92 Nanterre. C’est une équipe jeune, qui s’est créée presque en même temps que Mobilize et qui évolue au sein d’un club dont l’histoire est unique. Et ses ambitions sont grandes, tant d’un point de vue sportif que sociétal. Je suis convaincu qu’ensemble, nous porterons haut les valeurs de nos marques. »

Cette saison, l’équipe féminine du Racing 92 évolue au sein du championnat de France Fédérale 1 et vise Elite 1. Mobilize s’engage donc pour deux saisons avec l’équipe Racing 92 Nanterre.