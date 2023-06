Mobivia choisit LKQ comme fournisseur de pièces pour ses centres ATU en Allemagne

Dans le but d'accroître sa performance dans l’accès aux pièces détachées, Mobivia vient de conclure un accord avec le groupe de distribution LKQ Europe. Cette collaboration concerne spécifiquement l’Allemagne et les centres auto ATU acquis par Mobivia en 2016.

Mobivia (Norauto, Auto 5, Midas, Carter-Cash et ATU) et LKQ Europe ont officialisé un partenariat stratégique en Allemagne. Cet accord englobe la fourniture de pièces détachées pour les 530 centres auto ATU de Mobivia répartis dans tout le pays, ainsi que l'amélioration de la logistique associée.

« Nous sommes ravis de nous associer à LKQ Europe et de bénéficier de leur réseau de distribution à la pointe de la technologie à travers toute l'Allemagne », déclare Fabien Derville, président du conseil d'administration de Mobivia. Et de poursuivre : « Les deux sociétés sont des leaders sur le marché européen de la rechange automobile, et grâce à cette collaboration, nous réaliserons des gains d'efficacité significatifs, qui amélioreront encore les niveaux de service à nos clients. »

Pour Varun Laroyia, directeur général de LKQ Europe : « Ce partenariat stratégique s'appuie sur les forces respectives de Mobivia et de LKQ afin de proposer une solution différenciée et inégalée sur le marché. Nous partageons une vision commune axée sur la fourniture des meilleurs services aux clients et sur la promotion d'une mobilité durable et abordable ».