Mobivia Fleet Solutions se renforce auprès des flottes européennes avec Meko AB

La filiale du groupe Mobivia (Norauto, ATU, Auto5 et Midas) dédiée aux services d'entretien et de réparation des flottes automobiles s'associe à Meko AB (anciennement Mekonomen Group) pour élargir son offre à travers l'Europe.

Grâce à ce nouveau partenariat, les clients de Mobivia Fleet Solutions bénéficient d'un service complet à travers le Vieux Continent. Les deux enseignes - qui exploitent respectivement les réseaux Norauto, ATU, Auto5 et Midas, en Autriche, Belgique, France, Allemagne, Italie, Luxembourg, Portugal et Espagne pour Mobivia, et Autotjek, AutoMester, CarPeople, Mekonomen, Meco et O.K Serwis, au Danemark, Finlande, Norvège, Pologne et Suède pour Meko AB - complètent ainsi leur empreinte auprès des flottes internationales.

>> À VOIR AUSSI : Entretien avec Antoine Hurel, responsable Flottes et Partenariats chez Midas France.

"Le partenariat entre Mobivia Fleet Solutions et Meko permet aux clients flottes qui opèrent dans toute l'Europe de bénéficier d'une solution complète. Avec les réseaux combinés et les offres de services de nos deux entreprises, leurs valeurs et capacités partagées, nous étendons notre écosystème de solutions durables au bénéfice de nos clients", déclare Katrin Teichert, directrice générale de la société. Petra Bendelin, Directrice de la stratégie et du développement commercial de Meko AB, complète : "Nous sommes ravis de ce partenariat. Avec les réseaux combinés, nous pouvons développer la gestion de flotte, offrant aux entreprises une solution unique en Europe centrale et du Nord. Ce partenariat élargit également notre offre, pour fournir à nos clients un service complet quand ils en ont besoin, sans qu'ils cherchent ailleurs."

>> À LIRE AUSSI : Mobivia travaille à optimiser sa logistique

Notons que le groupe Mobivia compte actuellement près de 2 000 ateliers dans les pays où il est présent, réalisant un chiffre d’affaires de 3,1 milliards d’euros en 2021 dont plus de la moitié à l’international. De son côté, Meko AB dispose de 480 magasins et plus de 3 900 ateliers, dont 2 000 sont certifiés E+ pour l'entretien et la réparation des véhicules électriques.