Mobivia officialise Afteriize, première marketplace de la data liée à l’usage de l’automobile

La data marketplace Afteriize proposée par Mobivia a pour but de valoriser les informations relatives au secteur de l’usage automobile. Elle réunit des données sur de nombreux métiers : distribution, vente, utilisation, usure, maintenance et équipement.

Mobivia vient de communiquer officiellement sur sa data marketplace dont nous parlions en mai dernier. Nommée Afteriize, elle est la première place de marché de données anonymisées du secteur de l’usage automobile et de la mobilité. Elle a pour ambition de créer un écosystème de tous les acteurs et observateurs de la mobilité individuelle qui cherchent à valoriser leurs données ou en acquérir afin de mieux appréhender les changements de ce secteur, par exemple grâce à la compréhension de l’usage de leurs produits, du comportement d’achat des clients finaux, la durée de vie, etc.

« Afteriize permet de développer de nouveaux revenus mais aussi des partenariats », explique Mobivia.

Le groupe peut déjà compter sur des grands industriels européens qui se fournissent en data sur sa plateforme mais aussi sur d’autres fournisseurs de données complémentaires à Mobivia déjà bien riche avec plus de 50 millions de clients par an dans 18 pays au sein de ses différentes enseignes dont Norauto, Midas, Auto 5, ATU, Carter-Cash et Synchro Diffusion.

La data marketplace Afteriize s’appuie sur la solution Data Exchange Platform de Dawex pour faciliter le sourcing, la distribution, l’échange et la monétisation des données.