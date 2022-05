Mobivia souhaite monétiser sa data automobile

Dawex, spécialiste de l’échange de données numériques, a indiqué avoir mis au point avec MGTS, centrale d’achats de Mobivia, la première place de marché de données issues de l’usage automobile (distribution, vente, utilisation, usure, maintenance et équipement).

« Dawex nous a apporté la solution technologique pour monétiser et générer de la valeur avec nos données ou celles de nos partenaires, en créant une plateforme d’échange de données à la fois puissante, performante, sécurisée et facile dans son utilisation » se réjouit Ludovic Codeluppi, international product leader chez MGTS.

La Data Marketplace de MGTS s’appuie sur la technologie Dawex Data Exchange pour faciliter la remontée, la centralisation, la distribution, l’échange et la monétisation des données du secteur. Les différents acteurs du marché gardent le contrôle de leurs data. Ils décident librement avec qui les partager et pour quels usages, dans un environnement garantissant sécurité et traçabilité.

Présent dans 18 pays, Mobivia traite plus de 50 millions de clients par an avec 50 ans d’existence. Autant dire que la masse d’informations collectées par le groupe est gigantesque. La technologie de Dawex permet à MGTS d’orchestrer et d’animer un vaste écosystème de données du secteur de l’usage automobile. Elle offre à ses parties prenantes les moyens de mieux comprendre et d’améliorer leur expérience utilisateurs, d’accroître leur productivité et leur efficacité, et de favoriser l’innovation. Les constructeurs, les équipementiers, les fabricants de pneus peuvent se montrer intéresser par cette base de données. De même que les assureurs, les loueurs et les gestionnaires de flottes.